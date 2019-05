Con la Cri prosegue il progetto Happy water: vicini ai bambini in difficoltà

MASSA MARITTIMA – Prosegue in collaborazione con gli operatori polivalenti salvataggio in acqua (O.P.S.A.) della Croce rossa di Follonica il progetto “Happy Water”. Ieri pomeriggio, l’appuntamento è stato alla piscina di Massa Marittima, grazie alla collaborazione della ASD centro sportivo Santini e le associazioni Biglie Sciolte di Follonica ed Iron Mamme di Grosseto, entrambe Onlus, che perseguono l’obiettivo di aiutare famiglie con minori autistici o con atipicità psico-fisiche.

Il progetto Happy Water nasce nel Golfo di Follonica da un’idea di alcuni operatori della Croce rossa, proprio per consentire a bambini con difficoltà psicologiche o motorie, o anche adulti, di trascorrere qualche ora in mare, in assoluta sicurezza, nuotando in superficie per osservare il fondale marino e la sua fauna (snorkeling).

“L’attività di ieri a Massa Marittima – dice Raffaello Compiani coordinatore del progetto – si inserisce nel contesto del progetto “Happy Water” e ha lo scopo di educare i bambini a stare in acqua per poi proseguire, nella prossima stagione estiva, nel mare di Follonica. Anche oggi abbiamo organizzato l’attività in tre isole; una per far abituare i bambini a stare in acqua e fare snorkeling con tanto di pesciolini di gomma, un’altra per l’utilizzo della tavola SUP che permette loro di stare su un oggetto galleggiante ed infine un’area gonfiabili per intrattenerli e farli divertire in attesa della loro prova”.

Il presidente della ASD Santini di Follonica, Michele Gori, ha ringraziato il presidente della Cri Giorgio Lolini per questa bella iniziativa organizzata presso la piscina di Massa Marittima, esprimendo i suoi “complimenti per il progetto ideato che offre un valido sostegno alle famiglie ed un momento di sicuro divertimento per i bambini”.