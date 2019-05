Cna incontra i candidati: «Appuntamento aperto ai cittadini per discutere di economia e rilancio»

MASSA MARITTIMA – “Cna incontra i candidati sindaco di Massa Marittima: martedì 21 maggio, alle 21, appuntamento al cento sociale di Valpiana. L’incontro tra i tre aspiranti a ricoprire il ruolo di primo cittadino è aperto alla popolazione” a farlo sapere una nota dell’associazione grossetana degli artigiani e della piccola e media impresa

“E’ importante che i candidati abbiano accettato di incontrarci – spiega Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto – perché, ad oggi, si tratta dell’unico confronto pubblico che faranno e perché è molto importante, come abbiamo avuto modo di dichiarare più volte in questi giorni, che la politica si faccia carico delle nostre istanze, per contribuire al rilancio dell’economia del territorio”. Per questo, l’incontro è aperto, non solo alle imprese del territorio, ma alla cittadinanza in generale.

“Dopo la mobilitazione lanciata dalla Camera di commercio, che ha visto unite le associazioni di categoria e i sindacati per chiedere un impegno concreto per il territorio – aggiunge Bramerini – ci sembra doveroso presentare le nostre richieste. Che riguardano le infrastrutture, fisiche e immateriali, la possibilità di accedere dagli appalti pubblici per le piccole e medie imprese, la possibilità di ridurre e inserire un sistema premiante per le imposte locali, ma anche un impegno per la sicurezza delle zone artigianali e per il contrasto alla contraffazione e al lavoro abusivo”.