Area camper, la protesta: «Piena di pozze e dislivelli. Un brutto biglietto da visita per il paese»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «I servizi andrebbero mantenuti efficienti. Vorrei far notare all’amministrazione, anche se sono soliti rispondere che sono a conoscenza delle problematiche del paese, che il parcheggio della sosta dei camper accanto al depuratore» a dirlo il consigliere comunale di Forza Italia Massimiliano Palmieri

«I camper – chiarisce il consigliere comunale – sono costretti a sostare vicino, se non dentro, a enormi pozze d’acqua a causa del terreno pieno zeppo di dislivelli. Siamo alle porte della stagione estiva e non possiamo dare un biglietto da visita disarmonico. Non credo occorrano ingenti risorse per colmare le cavità del terreno».

«Nella stessa penosa situazione è ridotto anche il parcheggio di ‘via orsa maggiore’ – conclude l’esponente azzurro – mi auguro in modo vivo che il problema venga risolto quanto prima, e che nessuno possa più rimanere vittima di tali improponibili disagi, all’ interno del nostro amato Comune».