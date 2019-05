Tutti allo Stadio di Porto Santo Stefano per il Torneo gli Amici di Gabriele

PORTO SANTO STEFANO – Mercoledì 22 maggio alle 16 presso il Campo sportivo dell’Argentario Calcio a Porto Santo Stefano l’Associazione Argentario senza ostacoli organizza per il quinto anno consecutivo il Torneo di pallone dedicato a Gabriele Lombardelli, ideatore dell’evento e consocio di prima data del sodalizio.

Gabriele è un ragazzo molto impegnato e integrato che ha frequentato la scuola media superiore e lavora ad uno dei Supermercati Simply dove è apprezzato da tutti, forestieri e residenti. E’ impegnatissimo nello sport del calcio e partecipa a tutti gli allenamenti e alle partite locali, giocando “il terzo tempo” con grande tifo degli spettatori.

L’evento di mercoledì prossimo prevede un minitorneo iniziale di bambini “primicalci” della Società Sportiva SSD Argentario, la partita di due tempi da 30’ minuti ciascuno tra le squadre “Gli Amici di Gabriele” e la squadra capitanata da Remo Cedroni con alcuni dei giocatori della prima squadra della Società padrona di casa e tanti premi finali e grande festa con buffet per tutti gli sportivi presenti.

L’evento fa parte del programma 2019 dell’Associazione Argentario senza ostacoli che prevede per i prossimi mesi la manifestazione di danza e ginnastica artistica per la sera del 9 giugno in Piazza delle Meraviglie a Porto Santo Stefano “Argentario senza ostacoli dance” e la annuale veleggiata organizzata quest’anno dal Circolo Nautico e della Vela Argentario.