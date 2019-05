Torna i “Luoghi del tempo”: sette appuntamenti tra cultura e territorio. TUTTO IL PROGRAMA

GROSSETO – Con una proposta ancora più ricca a partire dal 25 maggio (proseguendo 1, 2, 8, 9 e 14, 15 giugno), torna la IX edizione de “I luoghi del tempo” a valorizzare il territorio maremmano con l’affermato format di festival itinerante che mira a far conoscere siti poco conosciuti ma dal fascino storico-ambientale e dall’ inconfondibile sapore toscano. La sempre maggior partecipazione di pubblico è la conferma del successo del suo concept innovativo capace di far scoprire zone inconsuete e poco note della Maremma.

I ruderi del Pozzo 10 nei pressi del villaggio minerario di Ribolla saranno il primo luogo con il quale il festival darà il via ufficiale, il 25 maggio alle ore 18.00, allo svolgersi del programma. Anche quest’anno non mancheranno incontri con personaggi del mondo della cultura, dell’arte e dello spettacolo come l’attore teatrale Ascanio Celestini che con la sua ironica scorrettezza ci racconterà, passeggiando, il suo ultimo libro Barzellette ; gli attori Paolo Hendel che parlerà di equivoci dell’età e Riccardo Rossi che omaggerà le donne presentando il libro a loro dedicato. Ritroveremo anche Ginevra di Marco, straordinaria voce dei CSI e l’attrice fiorentina Daniela Morozzi ; Michele Placido sarà invece ambasciatore del ricordo a Giorgio Albertazzi per la serata extra festival in suo onore, tenuta come di consueto, alla Pescaia Resort. Lo storico Franco Cardini ci parlerà dei rapporti tra Islam ed Europa passeggiando per i vicoli dello stupendo borgo di Caldana ed il geologo-presentatore Mario Tozzi racconterà i misteri della geotermia circondato dai vapori del suggestivo Parco delle Biancane Tutti loro, insieme a molti altri ospiti, animeranno orizzonti e angoli suggestivi che facendo da scenario a passeggiate, concerti, reading e interviste diverranno occasioni uniche per conoscere e vivere in modo significativo, grazie a una nuova modalità di fruizione, la ricchezza di un territorio straordinario.

I luoghi del tempo nasce nel settembre 2012 da una collaborazione tra rete Museale della Provincia di Grosseto, Ad Arte Spettacoli srl e Pro loco Follonica. È nella filosofia del progetto il desiderio di unire arte, teatro, narrazione, musica e prodotti tipici del territorio, in contesti inediti, ricchi di storia e di fascino. Luoghi carichi di bellezza che non vengono stravolti, ma animati da proposte che ne rispettano il pregio ambientale , artistico e storico . Al tramonto, minimizzando il supporto di allestimenti tecnici e sfruttando la cornice naturale che la Maremma via via propone in questi paesaggi preziosi, si apre un dialogo tra arte, storia, natura e sapori con al centro protagonista assoluto, lo spirito di partecipazione. Luoghi poco conosciuti che vengono restituiti al tempo presente grazie anche a questo festival che propone grandi nomi del panorama nazionale e giovani artisti, incoraggiandone la collaborazione e favorendo il coinvolgimento di realtà locali. La complementarità dei vari generi è una caratteristica del Festival che unisce, spesso in una sola serata, narrazione, musica (classica, jazz, elettronica, popolare) e arte scenica; gli spettacoli sono in genere preceduti da incontri o passeggiate in compagnia di attori e scrittori che raccontano storie del territorio, recitano testi o condividono esperienze artistiche.

Il Festival nel corso degli anni ha ospitato nomi del calibro di Paolo Poli, Massimo Carlotto ,Federico Rampini ,Giorgio Albertazzi, Moni Ovadia, David Riondino, Giuseppe Cederna, Dario Vergassola, Sergio Staino, Tomaso Montanari , Stefano Bartezzaghi , Marco Risi , Andrea Purgatori , Mariangella D’ Abbraccio , solo per citarne alcuni.

Durante le serate, in collaborazione con alcune aziende locali di eccellenza, sono organizzati assaggi di prodotti tipici, anchessi parte integrante della cultura del territorio.

Numerosi i luoghi visitati nelle passate edizioni – per citarne solo alcuni – sono scavi archeologici romani ed etruschi a Talamone e Vetulonia, siti di archeologia industriale come Terra Rossa di Scarlino, la miniera Marchi a Ravi (Zavorrano), Casa Rossa Ximenes (Castiglione della Pescaia), il Giardino d’arte contemporanea Viaggio di Ritorno (Buriano) e molti altri.

LUOGHI DEL TEMPO 2019 – PROGRAMMA

Sabato 25 maggio Ribolla – Pozzo 10

-ore 18,00 Daniela Morozzi legge A Giotto di Miria Magnolfi e Donne di miniera di Roberta Pieraccioli.

-ore 18,30 Passeggiata con Fabrizio Boldrini(storico ) che racconta la storia delle miniere di Ribolla.

-ore 19,30 Concerto del Coro dei minatori di Santa Fiora con Ambrogio Sparagna (organetto) e Erasmo Treglia (violino).

-ore 20,15 Aperitivo con prodotti tipici del territorio.

Sabato 1 giugno Sticciano alta – Centro storico

-ore 18,30 Passeggiata con Paolo Hendel (attore, scrittore ) e Roberto Incerti (giornalista ) che presentano il libro La giovinezza è sopravvalutata e con Giulia Marrucchi (storica dell’arte).

-ore 19,45 Concerto di Ginevra di Marco (voce), Francesco Magnelli (tastiere) e Andrea Salvatori (chitarra).

-ore 20,30 Aperitivo con prodotti tipici del territorio.

Domenica 2 giugno Punta ala – Castello

ore 18,30 Passeggiata con Riccardo Rossi (attore , scrittore) e Bruno Manfellotto (giornalista) che presentano il libro W le donne e con Pietro Pettini (architetto ). Coordina Patrizia Guidi (direttrice Biblioteca Italo Calvino di Castiglione della Pescaia).

-ore 19,45 Concerto di Baro drom orckestar, Vieri Bugli (violino), Modestino Musico (fisarmonica), Michele Staino (contrabbasso), Gabriele Pozzolini (batteria).

-ore 20,30 Aperitivo con prodotti tipici del territorio.

Sabato 8 giugno Monterotondo Marittimo – Biancane

-ore 18,00 Passeggiata con Mario Tozzi (geologo , saggista , presentatore) e Carlo Sestini (giornalista) che presentano il libro L’Italia intatta (Mondatori 2018) e con Orano Pippucci (ricercatore storia locale).

-ore 19,15 Concerto di Mirco Mariottini (sax) e Francesco Ponticelli (basso).

-ore 20,00 Visita al museo Mu.Bia. (Geomuseo delle Biancane).

-ore 20,30 Aperitivo con prodotti tipici del territorio a cura di Slow food Monteregio.

Domenica 9 giugno Scarlino – Poggiotondo

-ore 18,30 Passeggiata con Ascanio Celestini (attore,scrittore) ed Emilio Guariglia

(giornalista) che presentano il libro Barzellette (Einaudi 2019) e con

Simona Rafanelli (direttrice Museo Archeologico di Vetulonia).

-ore 19,45 Concerto di Stefano ‘Cocco’ Cantini (sax) e Matteo Addobbo (organo Hammond)

-ore 20,30 Aperitivo con prodotti tipici del territorio a cura di Slow food Monteregio.

Venerdì 14 giugno Caldana – Centro storico

-ore 18,30 Passeggiata con Franco Cardini (storico) e Claudio Saragosa (assessore Comune di Gavorrano) che presentano il libro Il Califfato e l’ Europa (UTET 2015) e con Alessandra Casini (direttrice Parco Nazionale delle Colline Metallifere.

-ore 19,45 Concerto di musica barocca di Ars regia: Bianca Barsanti (soprano), Stefano Agostini (flauto tra versiere), Alessandro Pierini (viola da gamba), Cristiano Cei (chiorda , chitarra barocca), Dimitri Betti (clavicembalo).

-ore 20,30 Aperitivo con prodotti tipici del territorio a cura di Strade del vino e dei sapori Monteregio e Associazione Società Mutuo Soccorso di Caldana.

EXTRAFESTIVAL

Sabato 15 giugno Sticciano Scalo –Resort “La Pescaia”

-ore 20,00 Festa per Giorgio, una serata dedicata a Giorgio Albertazzi con Michele Placido (ingresso a pagamento € 20,00)

In caso di pioggia gli incontri si terranno in strutture alternative. Ingresso gratuito con prenotazione, salvo diversa indicazione.