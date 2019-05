Rubano nel cantiere, ma un cittadino riconosce il furgone dal faro rotto

CASTEL DEL PIANO – È stato un faro rotto del loro furgone a giocare un tiro fatale a tre uomini colpevoli di aver derubato un cantiere nella zona di Castel del Piano.

I tre, stranieri, erano stati visti, da alcuni cittadini, aggirarsi con fare sospetto nella zona dove di lì a poco sarebbe stato commesso il colpo. A finire nei guai tre uomini, un italiano e due stranieri, tutti residenti nel comune di Castel del Piano. I tre sono accusati di furto aggravato in un cantiere edile.

Attorno alle 6 della mattina hanno forato la recinzione e si sono introdotti nel cantiere portando via materiale per ponteggi. La testimonianza di alcuni cittadini è stata fondamentale per indirizzare le indagini dei carabinieri della compagnia di Pitigliano. I militari della Stazione di Castel del Piano, con la collaborazione della Tenenza di Arcidosso, sono riusciti a risalire all’identità del furgone che, portato in caserma, ha confessato tutto.

I tre uomini sono stati denunciati per furto e la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.