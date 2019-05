SCANSANO – Una passeggiata, qualche minuto, senza essere disturbato da nessuno e soprattutto senza avere paura di avvicinarsi ai luoghi frequentati dall’uomo.

Stiamo parlando di un animale, un lupo o un cane di grossa taglia, comunque un predatore che questa mattina è stato visto e fotografato mentre si è avvicinato alla scuola materna di Scansano.

Una visita che è avvenuta di domenica quando in quella zona non c’è nessuno, ma che preoccupa un po’ per il grado di confidenza che l’animale. «A noi sembra un lupo» hanno detto alcuni agricoltori della zona che da tempo subiscono attacchi, sempre più frequenti, alle loro greggi da parte di predatori.