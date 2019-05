Cento giovanissime atlete in via Leoncavallo per i campionati regionali

GROSSETO – Per la quinta e ultima volta il campionato regionale Uisp di pattinaggio ha fatto tappa a Grosseto. All’impianto di via Leoncavallo, gestito dall’Atl Il Sole, in una lunga due giorni 100 tra le migliori atlete toscane si sono date battaglia per conquistare i titoli.

Ancora una volta è stata ottima l’organizzazione della struttura di attività pattinaggio Uisp, ben supportata dalla società del presidente Francesco Gazzillo. “Il bilancio di questa stagione che si sta ormai concludendo è sicuramente positivo – afferma Gianni Lenzini, coordinatore pattinaggio Uisp – anche a Grosseto il numero di atleti è in crescita, come nel resto della Toscana, e questo è un premio al lavoro delle società”.

Nel fine settimana oltre 100 giovanissime atlete si sono confrontate nell’obbligatorio e nel libero. “Grosseto si conferma punto fermo in Toscana – aggiunge Gazzillo – adesso le nostre migliori atlete saranno impegnate nei campionati nazionali e a loro facciamo un grande in bocca al lupo”.

Tra il pubblico anche Marisa De Vanni, moglie del compianto Glauco Cintoi, a lungo coordinatore regionale del pattinaggio Uisp. “Felice nel continuare a seguire il pattinaggio – spiega – e che Glauco verrà ricordato il 2 giugno nell’ultima tappa del campionato regionale, a Livorno”.