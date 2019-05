Assemblea straordinaria per la Corale Puccini: c’è da modificare lo statuto della società

GROSSETO – Assemblea straordinaria dei soci per la Società Corale Giacomo Puccini per procedere a una parziale modifica dello Statuto Sociale per l’adeguamento alla normativa del “Terzo Settore” mediante atto pubblico con un’assemblea straordinaria dei soci alla presenza di Notaio, per il giorno mercoledì 29 maggio 2019 ore 9:30 in prima convocazione e per il giorno mercoledì 29 maggio 2019 ore 19:00 in seconda convocazione presso la sala prove della Corale , corrente in Grosseto, all’interno del Centro Commerciale Gorarella in Grosseto (Primo Piano – Settore F),Via Papa Giovanni XXIII. A seguire, senza soluzione di continuità, si svolgerà la sessione ordinaria per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2018 e del Bilancio Preventivo 2019.

Oltre alla discussione sulle tematiche d’interesse dell’associazione, l’Assemblea, tra l’altro, sarà chiamata a ratificare la data delle operazioni di voto per il rinnovo triennale delle cariche sociali associative (Consiglio Direttivo, Organo di Controllo, Collegio dei probi viri – triennio 2019/2021) fissata dal Consiglio Direttivo per sabato 1 giugno e domenica 2 giugno p.v..

Le operazioni di voto si svolgeranno presso la Sala San Lorenzo, Curia Vescovile, Corso Carducci n, 11 a Grosseto. Ringraziamo S.E. il Vescovo di Grosseto, Mons. Rodolfo Cetoloni, della cortese ospitalità.

Il seggio sarà aperto con il seguente orario:

– sabato 1 giugno dalle ore 15:00 alle ore 19:30;

– domenica 2 giugno dalle ore 10:00 alle ore 19:30.

Potrà esprimere il proprio voto ciascun socio in regola con la quota associativa 2018: sarà possibile versare la quota associativa anche direttamente al seggio elettorale, presso il quale potrà altresì divenire socio chi ancora non lo fosse ancora. L’esercizio di voto è esercitabile anche mediante delega scritta ad altro associato in regola con il versamento delle quote; ogni delegato non può essere portatore di più di una delega.

Come previsto dallo Statuto, sono eleggibili tutti gli associati in regola con i versamenti delle quote associative. Possono essere avanzate candidature sia individuali sia attraverso liste aperte, come previsto dal regolamento per le elezioni consultabile presso la società Corale in orario di prove e previo contatto telefonico.

Nell’occasione dell’apertura del seggio elettorale la Corale Puccini, diretta dal M° Walter Marzilli, canterà nell’atrio della Curia vescovile sabato 1 giugno alle ore 17:00 e, nella stessa sera, alle ore 21:00 canterà nella Chiesa di San Pietro in Corso Carducci, ingresso libero, in Concerto dedicato anche alla memoria della cara Enrica Tognazzi nel trigesimo della sua scomparsa.

Si tratta di un momento particolarmente importante della vita societaria cui tutti i soci sono invitati a partecipare.