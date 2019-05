Ztl, Marrini: «Pessima organizzazione, raffica di multe e commercianti in difficoltà»

FOLLONICA – «Via Fratti: pessima organizzazione dell’Amministrazione per la zona a traffico limitato, commercianti in difficoltà» a dirlo Sandro Marrini, coordinatore di Forza Italia territoriale e candidato nella lista che sostiene Massimo Di Giacinto a sindaco della città.

«Prima le multe – chiarisce Marrini – arrivate tra l’altro a casa dei cittadini dopo mesi, ora un altro problema legato allo scarico e carico delle merci. Alcuni follonichesi ci hanno segnalato che in via Fratti dove, da alcuni mesi, è presente una telecamera che controlla gli accessi della strada per caricare e scaricare merci, anche agli stessi esercenti, pare serva andare due giorni prima al Comando della Polizia municipale per presentare la richiesta e avere un permesso per l’accesso alla via».

«Questo implicherebbe non poche difficoltà per gli esercenti – aggiunge l’esponente azzurro – che magari d’estate hanno necessità di rifornirsi in tempi brevi ma che dovranno invece, se il meccanismo studiato dal Comune risultasse veritiero, attendere che venga rilasciata un’autorizzazione. E così, dopo le multe che hanno messo in difficoltà molti follonichesi che, nei mesi scorsi, non ancora preparati alla presenza delle telecamere installate all’inizio della via, hanno ricevuto a casa sanzioni per non aver rispettato il divieto, ora la criticità riguarda le attività produttive».

«Nessuno mette in dubbio la correttezza delle multe – conclude Marrini – certo è che servirebbe maggiore flessibilità. Chiediamo quindi all’Amministrazione di chiarire com’è stata organizzata la viabilità di via Fratti».