Trenta studenti del Fossombroni superano l’esame e diventano smart coach

GROSSETO – Con l’esame finale si è concluso il corso di formazione per Smart coach di pallavolo, organizzato per gli studenti dell’Istituto Fossombroni dal Comitato provinciale Fipav del basso Tirreno.

Le lezioni si sono svolte nelle aule dell’Istituto scolastico grazie alla collaborazione dei docenti Amedeo Gabbrielli e Silvia Donnarumma. I ragazzi del Fossombroni hanno seguito le lezioni tenute dal docente federale Luigi Ferraro. Ai trenta studenti ritenuti idonei è riconosciuta la possibilità di acquisire l’abilitazione Fipav previo tesseramento. La Federazione Italiana Pallavolo, infatti, ha avviato in modo capillare su tutto il territorio nazionale, attraverso la formazione di questa nuova qualifica, l’attività del Volley S3, la nuova proposta tecnico-metodologica che pone al centro dell’attenzione il divertimento dei bambini che si avvicinano alla pallavolo e che iniziano il loro percorso sportivo.

In tal senso la formazione Smart coach è un messaggio lanciato dal settore tecnico Fipav e dal settore scuola e promozione, nell’approcciare con entusiasmo e sperimentare le novità della nuova proposta metodologica, i suoi contenuti in ambito motorio, tecnico e motivazionale, integrando e rinnovando le competenze ed esperienze di ognuno. La qualifica di Smart coach, è necessaria per svolgere l’attività tecnica ufficiale nell’ambito delle attività promozionali del Volley S3 (Volley S3, Spikeball e Campionato Under 12).

Questi i 30 studenti che hanno superato l’esame: Andrea Rossi, Martina Biondi, Federica Chiappelli, Giovanni Casanova, Alessio Baccetti, Alessio Bartolomei, Federico Vichi, Chiara Multineddu, Nicholas Cazziolato, Elia Cappuccini, Linda Azara, Chiara Di Pasquale, Vanessa Farini, Pietro Albertazzi, Niccolò Amorfini, Marta Ciani, Giacomo Boddi, Alessia Brillo, Asia Melandri, Edoardo Tozzi, Edoardo Rabazzi, Jacopo Golia, Giuditta Bottacci, Lorenzo Bordo, Lara Giorgetti, Enrico Gabbrielli, Mohamed Elkharraz, Lorenzo Pelosi, Lorenzo Leoneschi, Matteo Liggieri.