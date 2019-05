Trasporto gratuito per anziani: «Per raggiungere farmacia e supermercato». Ecco come funziona

CINIGIANO – «Il Comune di Cinigiano informa i cittadini che a partire da martedì 4 giugno, sarà attivo un nuovo servizio rivolto agli anziani, offerto dalla Misericordia di San Sigismondo di Cinigiano in collaborazione con le Misericordie di Monticello Amiata e Sasso d’Ombrone» a farlo sapere una nota dell’Ente.

«Tutti i martedì e giovedì – spiega la nota – le persone che vivono sole e senza mezzo di trasporto, previa prenotazione telefonica nei giorni precedenti esclusivamente al numero 335.8234931 (Cristina), saranno portate, tramite le auto delle nostre associazioni, a Cinigiano capoluogo, per fare la spesa, andare in farmacia, al distretto sanitario e, a fine mattinata, riportati a casa. Tutto gratuitamente. Si precisa che le persone che usufruiscono di tale servizio devono comunque essere autosufficienti, in quanto il servizio offre il viaggio ma non l’accompagnamento nelle singole commissioni della mattinata. Per organizzare al meglio i viaggi si raccomanda di telefonare con ampio anticipo esclusivamente al numero indicato».

«Abbiamo pensato di dar vita a questo progetto -afferma Luigi Galassi governatore della Misericordia di Cingiano – in quanto abbiamo ricevuto diverse richieste da parte di persone anziane, che hanno difficoltà logistiche anche solamente per andare a fare la spesa, per non parlare poi di bisogni sanitari come fare le analisi del sangue o prendere le medicine in farmacia. Con la collaborazione delle misericordie di Montiello Amiata e Sasso d’Ombrone intendiamo dare un aiuto concreto alle persone in difficoltà a compiere queste semplici azioni, ma di fondamentale importanza».