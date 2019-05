Stagione super a Castiglione della Pescaia: da Paolo Belli a Carmen Ferreri a Dolcenera

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il cartellone degli eventi estivi del 2019 ideato dal Comune di Castiglione della Pescaia, realizzato con la collaborazione delle associazioni locali, prevede oltre cento appuntamenti nei mesi di luglio ed agosto.

L’assessore al Turismo Susanna Lorenzini e il consigliere delegato agli eventi e spettacoli Pierpaolo Rotoloni hanno affermato che anche quest’anno l’amministrazione comunale offrirà ai cittadini e agli ospiti la possibilità di entrare in contatto con le realtà più valide del territorio, ma non mancheranno le occasioni di svago e divertimento che rafforzeranno l’attrattiva turistica.

Il calendario di appuntamenti tra concerti di artisti conosciuti al grande pubblico come Paolo Belli con la sua Big band, che sabato 13 luglio si esibirà in piazza Orto del Lilli. Nella stessa location, quattro giorni dopo, mercoledì 17, saliranno sul palco Carmen Ferreri diventata popolare fra i giovani per la sua partecipazione al talent show “Amici” di Maria De Filippi come lo è Luna Melis, la 17enne finalista dell’edizione 2018 di X Factor. Venerdì 23 agosto arriveranno nella cittadina balneare i “Neri per caso” e domenica 25 sarà la volta del comico Maurizio Battista.

Fra novità e conferme, la programmazione degli eventi estivi nel centro turistico prevede gli appuntamenti serali del martedì alla Casa Rossa, torna Dilettando con Carlo Sestini, lo Street food, dove ristoranti, enoteche e gelaterie di Castiglione della Pescaia diventano soste di un itinerario studiato all’insegna del gusto. Piazzale Solti, nel punto più alto del borgo medioevale il 12 luglio ospiterà l’esibizione dell’Accademia Solti. Domenica 14 luglio primo palio dell’estate, quando nelle acque antistanti il porto si sfideranno i giovani. Il 28 luglio sarà la volta delle donne che si contenderanno il drappo, mentre gli uomini lo faranno il 18 agosto. Castiglione della Pescaia ospiterà anche l’edizione 2019 del “Superpalio” che si svolgerà sabato 31 agosto.

Quest’anno sono state accolte anche le esigenze degli appassionati del ballo, che potranno divertirsi durante alcune serate a piazzale Maristella.

Molte le serate tributo ad artisti nazionali e internazionali nella piazza centrale dell’Orto del Lilli. Il pubblico potrà scegliere fra gli U2, Michael Jackson, Ligabue, Negramaro. L’estate castiglionese propone anche la seconda stagione di “Cose di spettacolo”, la rassegna teatrale che ha riscosso molto successo al suo esordio nel 2018. Il 27 luglio tornano le selezioni di Miss Italia e sul sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista confermato l’appuntamento con 5 lunedì de “La Lettrice”.

Il Gray Cat ha garantito la sua presenza per il 7 agosto, mentre sabato 17 sarà la volta degli Uncertain, che nel loro concerto proporranno la miglior musica pop e dance. Lunedì 19 torna la “Notte delle candele”, le strade centrali e quelle del borgo saranno per una sera senza l’illuminazione pubblica. Giovedì 22 in programma lo spettacolo pirotecnico e il 30 le attività commerciali proporranno il loro “Fuori tutto”.

Interessante e ricca la programmazione nelle frazioni dove si potrà godere di spettacoli teatrali, serate danzanti e intrattenimento, che contribuiranno a rendere piacevole e coinvolgente l’estate castiglionese.

Nel palco davanti al mare di Punta Ala salirà il 21 agosto la cantante Dolcenera e domenica 25 sono in programma una sfilata di moda che precederà lo spettacolo pirotecnico.