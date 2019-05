GROSSETO – Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, in via Fabio Massimo a Grosseto, per estrarre un uomo che era rimasto incastrato nella sua auto.

Per cause in corso di accertamento l’uomo ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato. Per liberarlo è stato necessario l’intervento di una squadra del comando di Grosseto.

AGGIORNAMENTO DELLE 14,30

L’auto nel ribaltarsi sul fianco ha urtato una macchina parcheggiata. La persona rimasta all’interno è stata estratta dal personale dei vigili de fuoco e dal personale medico del 118 giunto sul posto. Per i rilievi sul posto polizia stradale e polizia municipale.