Si calano dal balcone per aiutare l’anziana rimasta bloccata in casa

GROSSETO – Un intervento particolare per una squadra di vigili del fuoco di Grosseto, nel primo pomeriggio di sabato 18 maggio in Via Puglie a Grosseto.

La squadra è infatti intervenuta per soccorrere una persona anziana immobilizzata a letto. La chiamata è arrivata dalla signora che accudisce la donna anziana, che non riusciva più ad entrare nella’appartamento perché si era rotta la serratura della porta d’ingresso.

La squadra con le tecniche Saf si è calata dalla terrazza del piano superiore in quello inferiore e dopo avere aperto la porta finestra è riuscita ad aprire la porta dell’appartamento dall’interno e a concludere l’intervento.