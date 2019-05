Rinviata per pioggia l’inaugurazione del Blue Park

GROSSETO – A causa delle difficili condizioni meteo, è stata rinviata a data da destinarsi l’inaugurazione del Blue Park.

“Il nuovo parco dedicato allo skateboard – fanno sapere dall’associazione Action Now – sarà presentato durante le prossime settimane. Abbiamo provato a tenere in piedi l’evento, ma in queste condizioni era troppo pericoloso andare avanti con la manifestazione”.