Le Gea Girls alla prova decisiva: a Livorno scatta la finale playoff

LIVORNO – Scatta domenica 19 maggio alle 19 al PalaCecioni di Livorno la finale del campionato di serie C femminile, con la Sanitaria Ortopedica Grosseto attesa ad un’impresa sulla carta quasi impossibile, contro una Pielle che ha vinto le 24 gare disputate fino ad ora. Le ragazze di David Furi e Luca Faragli partono sfavorite nel pronostico ma decise a giocare con il coltello tra i denti per provare a conquistare la prima storica promozione in serie B. Nel girone d’andata Nalesso e compagne hanno messo paura al quintetto labronico allenato da Betti, arrendendosi solo dopo cinque minuti supplementari per 49-52. Le grossetane hanno chiuso il terzo quarto sopra di cinque punti sul 33-28 e sono state raggiunte nel finale sul 42-42.

Nel ritorno e nella fase ad orologio, a causa di assenze e infortuni, le biancorosse grossetane hanno subito due sonore batoste (56-30 e 73-28), ma l’aria dei playoff moltiplicherà le forze della Sanitaria, che punterà innanzitutto a portare la Pielle alla terza partita, in programma lunedì prossimo a Livorno. La Gea proverà infatti a sfruttare il fattore campo in gara2 di mercoledì alle 21 in via Austria.

«Il nostro campionato lo abbiamo già vinto – sottolinea la play Elena Furi – arrivando fino a qua, a giocarci la promozione contro la squadra più forte. Sarà dura, durissima, ma ci proveremo e magari ci piacerebbe vincere almeno la gara di mercoledì in casa. Non abbiamo nulla da perdere e questo è un bel vantaggio».

Assenti Caterina Mancioppi ed Eleonora Scurti, il coach, dopo un bell’allenamento, finalmente a ranghi completi, ha convocato: Giulia Camarri, Marta Nalesso, Francesca Benedetti, Chiara Cazzuola, Sarah Tamberi, Elena Furi, Bianca Bellocchio, Beatrice Balestrazzi, Costanza Balestrazzi, Angela Sposato.

Finale serie C. Pielle Livorno-Sanitaria Ortopedica Grosseto: gara1 domenica ore 19, gara2 mercoledì ore 21, ev. gara3 lunedì ore 21.