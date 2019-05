I parlamentari del 5 Stelle si mobilitano per Montanini: «Andremo insieme nelle frazioni»

SORANO – «Domenica 19 maggio 2019: sarà una data molto importante per il M5S di Sorano e per i cittadini.

Tre parlamentari saranno a Sorano per un tour delle frazioni, per sostenere la lista pentastellata soranese, guidata sempre da Lavinia Montanini, già candidata a sindaco alle scorse elezioni e consigliere uscente di minoranza» a farlo sapere una nota del comitato elettorale che sostiene la candidata.

«I parlamentari in questione. -annuncia la nota – sono Chiara Gagnarli, deputata aretina in commissione agricoltura, Luca Migliorino da Siena, deputato in commissione finanze, e Paolo Giuliodori da Osimo, anche lui in commissione finanze», «che conosciamo grazie a uno dei nostri attivisti che lavora per lui alla Camera dei Deputati» spiega Montanini.

«Un evento straordinario,che testimonia – fa notare Montanini – la cooperazione, il collegamento, la sinergia tra tutti i livelli istituzionali che caratterizza il M5S. Un filo diretto che dal piccolo paesino arriva fino ai palazzi della politica, dalla regione a Montecitorio fino a Bruxelles».

«Ciò che caratterizza il Movimento 5 è infatti la sua fitta rete di collegamenti tra gruppi locali e nazionali, sempre in stretto contatto tra loro. Il Movimento 5 stelle è una comunità unita che collabora a tutti i livelli, un gruppo di persone sempre cordiali e disponibili che si aiutano a vicenda. Se chiami rispondono, se li cerchi li trovi, se hai bisogno ci sono. Questo è il Movimento 5 stelle, questo siamo noi. È la nostra caratteristica, la nostra forza ed è ciò che ci distingue da tutti gli altri, dalle liste civiche, che rappresenta un valore aggiunto per il bene del nostro territorio. In programma un tour delle frazioni del Comune, «in modo da far conoscere ai nostri portavoce le tante meraviglie del nostro territorio, ma anche per mostrare le grandi difficoltà di una realtà così marginale e frammentata come la nostra» spiega la candidata 5stelle.

Una giornata ricca di impegni quindi, secondo il comitato elettorale: la mattina dalle 11 alle 13 i deputati faranno tappa a Montevitozzo (circolo “Dopolavoro CTG”), San Giovanni e Castell’Ottieri. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, toccheranno San Valentino (circolo “Il Volpaio”), Sovana (bar “L’Antica Soana”), Montebuono (pizzeria “Il Tucciano”) e l’Elmo (bar “Santinami”).

«Il gran finale – conclude il comitato elettorale – si svolgerà poi dalle 18 alla Rotonda di San Quirico. Ci sarà un confronto pubblico con i parlamentari e con la candidata a sindaco Lavinia Montanini». «Presenteremo i nostri candidati, il nostro programma, i nostri progetti per Sorano, le nostre proposte per risollevare il territorio, ma il momento più importante – sottolinea – sarà il dibattito, il confronto con voi. Potrete togliervi molte delle vostre curiosità sui nostri progetti per Sorano e potrete fare tutte le domande che volete ai nostri portavoce in Parlamento».

Al termine dell’incontro seguirà un buffet di autofinanziamento. Tutti sono invitati a partecipare.