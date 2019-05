Dieci squadre in campo nel ricordo di Dino Seccarecci

GROSSETO – In casa Invicta Grosseto Calcio Giovani, è tutto pronto per l’inaugurazione e l’inizio del 1° Torneo Dino Seccarecci, riservato alla categoria degli Esordienti 2006 a 11.

La manifestazione sarà giocata al campo sportivo del Sacro Cuore e prenderà il via martedì 21 maggio alle ore 18,30 con la prima partita che vede l’invicta opposta al Gavorrano. Subito dopo, alle ore 19,30, giocherà il Grosseto con il Roselle.

Il torneo prevede la partecipazione di 10 squadre, divise in 2 gironi da 5 e dopo la prima fase di qualificazione, sabato 8 e domenica 9 giugno si giocheranno le semifinali e finali nel campo del Saurorispescia in via Adda. Le formazioni impegnate sono Invicta, Saurorispescia, Albinia, Argentario, Gavorrano, Nuova Grosseto, Salivoli, Grosseto e Orbetello.

La manifestazione, è intitolata al compianto Dino Seccarecci, che tutti lo ricordano per il suo impegno sociale e sportivo. Seccarecci è stato per oltre 20 anni presidente dell’invicta, sindaco del Comune di Pitigliano. Il calcio di inizio sarà dato dai figli Matteo e Luca alla presenza delle autorità locali.