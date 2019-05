Costa d’Argento chiude col botto una stagione piena di acuti

ORBETELLO – Ottimi risultati per la Asd pattinaggio artistico Costa d’Argento.

Le ragazze di Orbetello volano sopra le aspettative raccogliendo risultati importanti in ambito provinciale e regionale, proiettando l’associazione ai vertici dopo solo due anni dalla nascita.

Nella categoria Uisp provinciale, sul podio Ginevra Sciullo primae Vanessa Lucignani terza, mentre nei provinciali Firs si sono scambiati i risultati con il primo posto di Vanessa Lucignani e il terzo di Ginevra Sciullo, con Sofia Alocci seconda. Buoni risultati anche per Frida Schiavi.

Nei provinciali Uisp formula Emma Bovicelli ha conquistato il terzo posto in f2, Diletta Chellini seconda in F4b, Asia Uberti seconda in f4c.

Buoni risultati nei campionati provinciali Uisp anche per Giada Lauretti, Martina Castiglioni, Frida Schiavi, Ginevra Pinna, Emma Tarlarini, Camilla Genovese, Sofia Alocci.

Nelle regionali Fisr Sofia Alocci si è classificata al quinto posto negli esordienti regionali A, mentre negli allievi regionali A Vanessa Lucignani ha conquistato il settimo posto, Diletta Chellini al nono nei regionali Uisp f4, Frida Schiavi decima nella Uisp f1.

Per Vanessa Lucignani, Emma Bovicelli e Camilla Genovese, buoni piazzamenti per chiudere un magico periodo sicuramente di sopra delle aspettative per l’associazione che ha varcato anche le porte della capitale impegnandosi in tornei internazionali salendo spesso sul podio con Sciullo, Lucignani e Alocci.

Le soddisfazioni sono molte e nell’ambiente societario si respira ottimismo per le sfide future arricchite da una nuova affiliazione Aics. Niente male per le ragazze di Alessandra Scarponi e tutto il team insegnanti, che non dimentichiamo, si allenano a Orbetello in una pista aperta al pubblico tra tanti sacrifici.