Anche un grossetano con l’Italia Under 16 al Torneo della Pace

GROSSETO – La sesta edizione del Torneo Internazionale della Pace prenderà il via domenica 19 e si concluderà il 25 maggio ad Assisi. Ai nastri di partenza, sui campi della provincia di Perugia, ci sarà anche la rappresentativa della Lega Pro Under 16, allenata da Daniele Arrigoni.

Il tecnico, tra i 20 selezionati, ha confermato la presenza del grossetano Alessandro Basilicata, già convocato in precedenza e inserito nell’elenco dei centrocampisti. Basilicata è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Nuova Grosseto Barbanella e adesso milita nel vivaio della Robur Siena.

L’esordio degli azzurrini è previsto per domenica 19 maggio alle 16, a Bastia contro la formazione canadese del Brampton, il giorno successivo sarà la volta dei lituani del Dainava Alytus e infine martedì la terza gara contro la rappresentativa Under 16 di serie B. La finalissima è prevista per il 25 maggio.