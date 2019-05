Sicurezza in città: ecco il corso che insegna a utilizzare le telecamere

GROSSETO – «“Videosorveglianza urbana integrata”: iscrizioni aperte per il corso sulla sicurezza organizzato dal Comune in collaborazione con Ethos Academy che avrà luogo martedì 21 nella Sala Pegaso» a farlo sapere il Comune in una nota.

«C’è ancora tempo per iscriversi al corso “Videosorveglianza urbana integrata” – chiarisce la nota – che si terrà martedì 21 alle 9, nella sala Pegaso del Palazzo di Provincia. Organizzato da Ethos Academy en Hik Vision Italia con il sostegno dell’Amministrazione comunale e di NetSpring, il corso si rivolge agli amministratori comunali, responsabili e ufficiali della polizia locale, forze dell’ordine, operatori a vari livelli degli enti locali, ma anche a progettisti specializzati in applicazioni di videosorveglianza urbana e responsabili di uffici tecnici comunali. Lo scopo è di fornire agli organi di vigilanza (ed eventuale partecipazione dei privati compresi gli Istituti di Vigilanza) un chiaro quadro che spazia tra linee guida, impatto privacy e acquisti di tecnologia in modalità di gare e appalti».

«I partecipanti – conclude la nota – acquisiranno le conoscenze necessarie per inquadrare correttamente, un moderno sistema di videosorveglianza in uso a tutte le forze di polizia, eventualmente connesso con la banca dati dei veicoli rubati nello spirito del decreto sicurezza e delle linee guida generali del 2018. La durata del corso è di 4 ore e sarà tenuto da docenti esperti. Per l’adesione non sono chiesti particolari requisiti e la partecipazione è gratuita, previa iscrizione. A fine corso saranno riconosciuti 4 crediti formativi per il mantenimento della Certificazione Cei- Tuv Italia. Il corso è riconosciuto per n. 4 crediti formativi per il mantenimento della Certificazione per Privacy Officer e Consulente della Privacy».