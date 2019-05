Servizio Civile in Comune, due posti anche a Follonica

FOLLONICA -Servizio civile anche a Follonica. Sono stati finanziati e sono quindi disponibili due posti in Comune, per il progetto Comune Facile, effettuato dall’ufficio informazione e comunicazione (Urp) dell’ente, dove saranno collocati i due ragazzi.

Possono presentare la propria candidatura i ragazzi tra i 18 e i 29 anni (cioè chi non ha ancora compiuto i 30 anni), residenti o domiciliati in Toscana, inoccupati, inattivi o disoccupati. Possono partecipare anche i ragazzi frequentanti un corso di studi. La durata del servizio civile è 12 mesi; ai giovani in servizio civile spetta un assegno mensile di euro 433,80 oltre Irap.

Si consiglia di visionare il bando integrale sulla albo on line del Comune di Follonica, oppure linkando la pagina web di Regione Toscana, e la pagina web di Anci Toscana. Nel bando sono specificati requisiti, modalità di presentazione della domanda, procedure di valutazione di idoneità, obblighi del servizio.

Il bando giovani resterà aperto fino al 7 giugno ore 14, entro questa scadenza, le domande dovranno essere presentate dai candidati esclusivamente in modalità online, cioè sul portale della Regione Toscana al link https://servizi.toscana.it/sis/DASC seguendo le istruzioni all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/documents/10180/16320488/Istruzioni+applicativo+DASC-1.pdf/f1c140bb-f043-491e-98a0-1bb7d156477b.