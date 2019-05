Servizi, Stella: «A Scarlino scalo aprirà un ufficio distaccato del Comune. Già individuata la sede»

SCARLINO – “La prima azione, se saremo eletti, è aprire un ufficio distaccato del Comune, a Scarlino Scalo, per il quale abbiamo anche già individuato come sede la ex scuola elementare di via Matteotti” è questo l’impegno che il sindaco uscente e candidato della lista Scarlino Insieme ha preso con i residenti di Scarlino Scalo e che è stato ribadito in occasione dell’assemblea pubblica per la presentazione del programma, ieri sera nella sede di Scarlino Soccorso.

“Sarà aperto tutti i giorni – spiega Stella – con orario complementare a quello degli uffici al capoluogo, per dare la possibilità ai residenti della frazione di sbrigare, più vicino a casa, le pratiche amministrative che, oggi, vengono effettuate direttamente al Palazzo comunale. Per fare un esempio, all’ufficio distaccato, sarà possibile richiedere documenti di identità, tessere elettorali, certificazioni. È mia forte convinzione che si debba facilitare al massimo il rapporto e il dialogo tra l’amministrazione e i cittadini, le imprese, le attività commerciali, anche portando direttamente a ‘casa’ loro servizi di fondamentale importanza, come quelli amministrativi”.

“Ma non solo – prosegue il comitato elettorale che sostiene il candidato – il programma della lista Stella prevede interventi di riqualificazione della viabilità, il rifacimento delle piazze, dei parcheggi e degli spazi comuni, la realizzazione degli impianti di illuminazione a led, il completamento delle piste ciclabili (quella di collegamento con la frazione Le Case, quella che conduce alla zona commerciale e artigianale lungo l’Aurelia, la ciclabile che percorre gli argini fino al mare). E si parla anche di sicurezza nel programma di Scarlino Insieme, che sarà ulteriormente migliorata con il completamento del sistema di videosorveglianza, già avviato in via Mascagni”.

“Non meno importanti sono gli aspetti legati alla vita “sociale” e al tempo libero – conclude la nota – oltre alla nuova palestra adiacente alla scuola, il cui progetto è in graduatoria per essere finanziato, è prevista la realizzazione di uno spazio per gli spettacoli, da utilizzare anche come luogo di aggregazione all’ex Magazzino Solmine, sede attualmente anche dell’associazione Scarlino Soccorso”.