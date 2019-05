Sei maremmano se dici: «Oh, so’ sempre all’occhi!»

GROSSETO – Avete presente quelle coppie tipo casa Vianello, che si vogliono bene ma sono sempre come cane e gatto?

Succede che una coppia trovi la sua stabilità nel litigare per ogni minima cosa. Anzi, per letica’, come si dice in Maremma.

E sempre in Maremma di fronte a chi letica di continuo si dice: “Oh, so sempre all’occhi!” Perché si dice così non si sa però l’espressione rende l’idea!