Scuole elementari: allo Stadio Jannella per una giornata all’insegna del baseball

GROSSETO – Una giornata interamente dedicata al baseball quella di lunedì 20 maggio, alla quale parteciperanno i ragazzi delle scuole elementari Einaudi, di via Giotto, di via Montebianco e di Roselle, per un totale di 26 classi e 620 bambini. L’iniziativa, che si terrà tra le 8.30 e le 16, è organizzata allo Stadio Jannella dalle società Bsc Grosseto, Jolly Roger e Red Jack.

L’evento sarà diviso in due parti: la prima, dove i bambini delle scuole elementari giocheranno insieme ai responsabili Lino Luciani e Sandro Chimenti; la seconda, invece, vedrà lo svolgimento di una partita di presentazione fra le due squadre under 18 e under 15 della società Bsc Grosseto.

Fra la prima e la seconda parte, i bambini potranno scendere in campo e provare l’emozione di battere una pallina e correre da una base all’altra del campo dello stadio Jannella.