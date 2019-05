Ripascimento, la maggioranza: «I cantieri stanno partendo, dall’opposizione polemiche inutili»

ORBETELLO – «Lunedì partono lavori sulla spiaggia Osa Albegna. Aldi è confuso. Un grandissimo lavoro della nostra amministrazione comunale che in soli 4 mesi ha concluso tutte le procedure relative alla progettazione definitiva-esecutiva, analisi sedimenti, adempimenti vari, bando di gara moltiplicato per tre con tre interventi distinti nella fascia Osa-Albegna, Giannella e Feniglia per un totale di 2 milioni e 200 mila euro» inizia così la replica di Patto per il Futuro, coalizione di maggioranza del comune lagunare che ribatte alle affermazioni del capogruppo Pd, Luca Aldi, il quale sostiene che le delibere di giunta inerenti i lavori di ripascimento contengano degli errori che bloccano l’affidamento dell’appalto.

«Un ringraziamento – prosegue la maggioranza – ai nostri uffici che hanno lavorato giorno e notte per arrivare a questo importante risultato a tempo di record e al presidente della Regione, Enrico Rossi, che ha concesso al Comune di Orbetello il finanziamento più alto tra tutti gli interventi in Toscana. Da lunedì si parte con l’intervento più imponente sulla fascia Osa-Albegna (1 milione e 300 mila) e siamo tra i primi. Anche Giannella è già stato aggiudicato e partirà a brevissimo. L’inutile polemica del capogruppo di opposizione Aldi dimostra l’estrema difficoltà e imbarazzo dell’attuale opposizione che quando era maggioranza non ha tolto un ragno dal buco».

«Ormai questa strana opposizione ci ha abituato – attacca Patto per Futuro – a contestare i tanti lavori che vengono realizzati dalla giunta Casamenti e non a criticare, come avviene dovunque, i non lavori. Una opposizione al rovescio. L’errore materiale dell’ufficio, che già era stato individuato per la delibera sulla Feniglia e portato a modifica la prossima settimana, non inficia assolutamente nulla, tanto che i lavori inizieranno tranquillamente lunedì per la fascia Osa Albegna e subito dopo per la Giannella».

«Per la Feniglia i lavori inizieranno appena sarà conclusa la gara – conclude la maggioranza che sostiene la giunta Casamenti – questa opposizione perde tempo con le sciocchezze, mentre sono partiti e partono ogni mese lavori per centinaia di migliaia di euro. Potremmo dire di essere fortunati con una opposizione così inconsistente e inconcludente, ma in realtà ci dispiace».