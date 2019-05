Ripascimento, Aldi: «Delibera sbagliata e i lavori non possono partire. Tutto fermo per un pasticcio»

ORBETELLO – «La giunta in data 19 aprile aveva approvato i progetti esecutivi per il ripascimento degli arenili di Campo Regio e della Giannella e in data 3 maggio ha approvato quello relativo alla Feniglia. Ma la delibera è sbagliata, perché frutto di un “copia/incolla”» a dirlo il capogruppo dell’opposizione Pd lagunare, Luca Aldi.

«Infatti – spiega Aldi – approva il progetto della Feniglia con l’importo economico di quello di Campo Regio e inoltre approva nuovamente il progetto della Giannella, ma con l’importo di quello della Feniglia. Un vero pasticcio, per cui la delibera è ineseguibile e sulla base della stessa non può essere dato l’appalto per i lavori.

Pertanto con senso di responsabilità ho subito indirizzato una lettera al sindaco e alla giunta perché provvedano urgentemente a fare una delibera corretta essendo a rischio l’effettuazione dei lavori».

«A questo punto non rimane che notare che – conclude il capogruppo di Pd area riformista – a fronte di tutta la propaganda del sindaco, il ripascimento degli arenili ancora deve iniziare, mentre Castiglione della Pescaia lo ha quasi finito, e che il Sindaco e la Giunta operano con un preoccupante pressappochismo, perché per una decisione così importante riguardante il salvataggio dell’intera stagione turistica, alla riunione di giunta, su sei componenti, uno è assente, altri due sono in videoconferenza e gli altri tre, compreso il Sindaco, non leggono nemmeno quello che deliberano».