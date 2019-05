Ragazzi e anziani insieme per l’ambiente: al via il progetto di riciclo attraverso gli orti urbani

MASSA MARITTIMA – Ragazzi e anziani insieme per il progetto di riciclo ambientale, arrivano gli orti urbani: gli ospiti della Comunità Don Luigi Rossi e della Residenza per anziani San Giuseppe di Massa Marittima hanno partecipato al progetto di creazione di box per orti urbani fatti con materiale da riciclo

Un pomeriggio dedicato al riciclo e alla creazione di orti urbani grazie alla collaborazione tra gli ospiti della Residenza per anziani San Giuseppe e i bambini e ragazzi della Comunità educativa Don Luigi Rossi, entrambe di Massa Marittima. L’obiettivo del progetto che si è svolto ieri pomeriggio, organizzato da Michela Pini, responsabile della struttura San Giuseppe, è stato quello di far avvicinare anziani e ragazzi in nome del rispetto per l’ambiente e di un percorso che in futuro potrà essere ampliato e curato dagli ospiti delle due strutture portando ad un vero orto urbano per entrambe le strutture, che sono confinanti, e che possa in futuro far nascere nuove occasioni di aggregazione come cene e attività educative.

Ragazzi e anziani hanno così trasformato, con l’aiuto dell’educatore ambientale Nunzio D’Apolito, materiale da recupero come pancali e pvc in due box, assemblando, limando e verniciando i materiali, dove successivamente sono stati inseriti terriccio e piantine. In uno dei due box contenitori sono state messe a dimora piante aromatiche, come basilico, rosmarino, timo e salvia, mentre nell’altro pomodorini, peperoni, cipolle e fragoline. I partecipanti all’iniziativa, che sono anche “vicini di casa” vista la vicinanza tra le due strutture, potranno continuare il progetto prendendosi cura dei due box orto e annaffiando le piante.

Il contributo per l’acquisto del terriccio, delle piantine e degli attrezzi è arrivato dalla cooperativa sociale Cuore Liburnia, che gestisce la struttura San Giuseppe, mentre la Cooperativa G. Di Vittorio responsabile della Comunità Don Luigi Rossi ha coperto le altre spese dell’attività.