“Premio Anna Maria Briganti”: concorso d’arte. In palio premio di 1.500 euro

GROSSETO – Il Soroptimist International Club di Grosseto ha aderito al progetto della Usl Toscana Sud Est e ha indetto, tra le iniziative del “Premio Anna Maria Briganti”, un concorso per la decorazione di una panchina rossa da installare nella nuova ala dell’Ospedale Misericordia di Grosseto. Partner del progetto, Clarisse Arte di Fondazione Grosseto Cultura.

Il progetto “Panchine rosse” è nato nel 2014 per promuovere una campagna contro la violenza sulle donne, partito da Torino con il writer Karim Cherif e poi ripreso da altri Comuni italiani: un monito visibile e permanente, fonte di sensibilizzazione e informazione. E presto arriverà una panchina rossa anche a Grosseto.

Entro venerdì 5 luglio si potrà inviare un progetto finalizzato alla decorazione di una “panchina rossa” da installare – a cura della Usl Toscana Sud Est – nella zona adiacente la nuova ala dell’Ospedale Misericordia di Grosseto. Chi sarà prescelto dovrà realizzare, a sua cura e a sue spese, la decorazione della panchina, secondo le indicazioni. Il progetto dovrà indicare come decorare la panchina, con quali materiali, con quali tecniche e con quali disegni, evidenziando comunque il rosso come colore di base.

Il bando è riservato a tutte le donne, senza limiti d’età e senza la previsione di alcun requisito, e la partecipazione è gratuita: il progetto vincitore sarà premiato con 1.500 euro. Sarà selezionato entro il 13 luglio dalla giuria, composta da Clara Mecacci (presidente Soroptimist Club), Valentina Mancini (architetto e socia Soroptimist), Guya Monti (Asl Toscana sud est) e Mauro Papa (direttore di Clarisse Arte).

Il programma prevede poi che il progetto sia realizzato tra luglio e settembre con la decorazione della panchina. I progetti saranno valutati secondo questi parametri: creatività e innovazione della proposta di decorazione, compatibilità col tema “panchina rossa”, fattibilità della realizzazione. I risultati ufficiali del concorso verranno comunicati sul sito www.soroptimist.it/club/grosseto.

Per informazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo soroptimistgr@yahoo.it. Il bando, compreso il modulo di iscrizione, sarà pubblicato sui siti web di Fondazione Grosseto Cultura (www.fondazionegrossetocultura.it) e del Soroptimist Club Grosseto (www.soroptimist.it/club/grosseto). L’iscrizione al bando potrà avvenire portando a mano il plico con il progetto o inviandolo, compreso il modulo di iscrizione, a mezzo posta raccomandata a questo indirizzo: Soroptimist International Club di Grosseto, c/o studio avv. Clara Mecacci, via della Pace n.283, Grosseto.