Parte il circuito Pedala in Maremma, domenica c’è la mediofondo Il Sole

GROSSETO – Parte domenica 19 maggio, con l’ottava edizione della mediofondo Fondazione Il Sole, il circuito Uisp Pedala in Maremma.

Il campionato provinciale di cicloturismo propone quattro tappe: dopo quella di Grosseto sono in programma gli eventi di Paganico, il 26 maggio con la Cento Chilometri della Granocchia, Roselle, il 2 giugno con il cicloraduno Pegaso Cral Asl 9, Follonica, il 23 giugno con la Granfondo della Maremma.

Al termine di ogni prova verrà stilata una classifica per società assegnando, in base ai percorsi scelti e terminati dai singoli concorrenti, 5 punti per il percorso corto (massima 70 chilometri), 10 per il medio (massimo 120), 15 per il lungo (oltre 120).

La partenza sarà alla francese. E’ previsto un foglio di via, con timbratura alla partenza e in altri punti lungo i percorsi, oppure un sistema di rilevazione informatico. Nel caso del foglio di via questo dovrà essere riconsegnato all’arrivo: costituirà la prova di partecipazione al percorso effettuato determinando cosi l’assegnazione del punteggio per la stesura della classifica per società. Lungo ogni percorso sono previsti rifornimenti.

Verranno premiate le prime cinque società che al termine delle prove avranno ottenuto il punteggio più alto ottenuto dalla somma di ogni singola prova. A Follonica le premiazioni finali.

“Il ciclismo Uisp – spiega il presidente Beppe Malentacchi – anche quest’anno propone quattro prove rivolte agli appassionati della bicicletta non competitiva. Insomma agli amatori che amano pedalare in libertà, godendosi gli scorci della Maremma”.

Domenica 19 maggio, con il cicloraduno Il Sole organizzato dal Gc Euro Team, la partenza sarà alla francese dalle 7,30 alle 8,30 alla Fondazione Il Sole: proprio alla onlus sarà devoluto l’intero ricavato della manifestazione.

Sono due i percorsi proposti: quello cicloturistico, di 62 chilometri, che toccherà Stiacciole, Campagnatico, Batignano e Roselle; quello mediofondo, di 115 chilometri, che arriverà anche ad Arcille, Baccinello, Stribugliano, Castiglioncello Bandini.

A Campagnatico e a Stribugliano punti di controllo e di ristoro, offerti dal Camper Club Maremma. All’arrivo, invece, pasta party per tutti. Premiazioni dalle 12,30.