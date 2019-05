Origine dei prodotti: due incontri per spiegare le novità della normativa

GROSSETO – La Camera di commercio mette in campo due incontri con le imprese e le loro associazioni per fornire tutte le informazioni necessarie a spiegare una novità di rilievo: dal 1° giugno, infatti, i certificati di origine – documenti che attestano l’origine dei prodotti esportati in via definitiva in Paesi stranieri e sono necessari per le imprese che esportano in Paesi al di fuori dell’ Unione Europea – diventano online.

Cosa cambia? In pratica, ogni richiedente non si recherà più allo sportello per inoltrare la sua richiesta di certificato, ma dovrà presentarla in modalità telematica, utilizzando un apposito applicativo di InfoCamere denominato “Cert’O”.

Il primo appuntamento sarà lunedì 20 maggio a Livorno dalle 10 alle 13 (videoconferenza con Grosseto). Il secondo appuntamento avrà invece luogo a Grosseto martedì 28 maggio dalle 10 alle 13 (videoconferenza con Livorno). Per partecipare è necessario iscriversi online sul sito della Cciaa www.lg.camcom.it.

I funzionari della Camera di commercio, insieme ad InfoCamere, illustreranno le modalità di utilizzo dell’applicativo e risponderanno alle domande del pubblico di imprese che hanno scambi commerciali con l’estero.

In occasione dei due incontri, gli esperti forniranno anche informazioni sul cassetto digitale dell’imprenditore, che consente di accedere in modo gratuito ed in tempo reale alle informazioni e ai documenti ufficiali della propria impresa.