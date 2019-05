Mensa scolastica e trasporto degli studenti: al via le iscrizioni on line. Tutte le novità

FOLLONICA – «Il Comune di Follonica ha completato l’aggiornamento del programma informatico necessario per procedere all’ iscrizione on line ai servizi della mensa e del trasporto scolastico per l’anno 2019/2020 – è possibile iscriversi dal 3 giugno al 15 luglio» a farlo sapere l’Ente in una nota.

«Dopo avere perfezionato il progetto di informatizzazione dei pagamenti relativi alla mensa scolastica – chiarisce la nota – che prevede i pagamenti anche on line, presso la Lottomatica ed i punti vendita convenzionati, dal prossimo anno scolastico (2019/2020) sarà possibile anche effettuare l’iscrizione on line sia per il servizio mensa scolastica che per il servizio trasporto scolastico».

«Dai prossimi giorni – aggiunge la nota – sarà consegnato un volantino per ogni bambino, contenente le nuove modalità per effettuare l’iscrizione on line per il prossimo anno scolastico, che sono così sintetizzate: l’iscrizione al servizio mensa dovrà essere necessariamente on line dal 3 giugno e fino al 15 luglio, collegandosi al sito https://follonica.ecivis.it (sezione Iscrizioni); l’iscrizione al servizio trasporto scolastico per tutti i richiedenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dovrà essere necessariamente on line dal 3 giugno e fino al 15 luglio, collegandosi al sito https://follonica.ecivis.it (sezione Iscrizioni)»

«Si ricorda – conclude la nota – che è possibile avvalersi del Punto per l’accesso Assistito ai servizi Internet (PASS), in via Roma n. 47 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.45 e il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17. Per informazioni: ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp) – Palazzo Comunale Largo Cavallotti n. 1, oppure Ufficio Scuola Via Roma n. 47: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.45 e il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17».