Maremmano vince il festival internazionale delle arti in Sud America: ecco chi è

MARSILIANA – Bruno Lelli, artista maremmano, è stato scelto per rappresentare l’Italia al festival internazionale delle arti in Colombia, dove ha riscosso un grande successo.

L’ennesimo riconoscimento per l’eclettico Lelli, che aveva iniziato a farsi conoscere come artista realizzando abiti pronto moda fissandoli solo con alcuni spilli, utilizzando materiali di ogni tipo, non solo stoffe, ma anche con materiali riciclabili, quali, per esempio la carta dei giornali: «Scelto per rappresentare l’Italia al festival Internacional de las Artes in Colombia, creando abiti in tempo reale con un solo spillo, vinco il festival unendo arte, moda e riciclaggio – racconta Lelli sui social – nel mio camerino ho trovato come modelle le 12 finaliste di miss mondo per la Colombia e anche uno straccio è diventato un abito da sera».

L’arte di Lelli non si esaurisce alla creazione in pochi gesti di abiti da sogno: Bruno, infatti, è anche un restauratore e scultore e, presto, le sue opere saranno esposte a Grosseto in una personale.