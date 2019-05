La Robur Gladio trionfa nella coppa della Maremma del sud

POLVEROSA – La Robur Gladio trionfa nella coppa Pro della zona Sud, battendo in finale 11 a 8 i Supereroi, freschi vincitori del campionato. Una grande soddisfazione per il team di Espedito Longobardi, che mette in bacheca un titolo prestigioso, vinto con merito, grazie alle giocate dei fratelli Ballerini, autori dei gol decisivi. I Supereroi, dopo le energie spese nella finale di campionato, sono comunque bravi a rimanere in partita, con Di Chiara e Alessio Conti che vanno ripetutamente a segno, ma ciò non basta di fronte alla forza di volontà e tenacia mostrata dalla Robur. Oltre alla vittoria di squadra, arriva anche la soddisfazione personale per Federico Ballerini che, con i sei gol siglati in finale, trionfa nella classifica cannonieri.

ROBUR GLADIO – SUPEREROI 11 – 8

ROBUR GLADIO: Detti, Longobardi, Golinelli (1), M. Laghi, Lipparoni, Primac (1), T. Ballerini (3), F. Ballerini (6). All. Morelli.

SUPEREROI: Zuppante, Tarquini, Di Chiara (5), Rusu, Anselmetti, Ulanio, A. Conti (3), F. Conti.

ARBITRO: Sergio Turetta.

PLAYOFF GROSSETO

Serie B

Sarà Fc Bascalia-Tpt Pavimenti la finale che varrà l’accesso in serie A nel campionato cadetto. Rispettato quindi il verdetto della stagione regolare, con la seconda e la terza classificata che si giocheranno il passaggio di categoria. Il team moldavo sfrutta i gol del duo Petcov-Demerji per piegare 8 a 3 la resistenza del Gori Ecofficina, mentre il Tpt ha vita più difficile con l’Ottica Guerreschi, ma il 9 a 6 finale premia Massai e compagni: decisiva la coppia gol Canuzzi-Tenorio.

Serie C

Turno cruciale per i playoff di serie C, con i due incroci promozione che si sono così delineati: da una parte del tabellone si sfideranno Bar La Vecchia Pesa e Fc Millenials, dall’altra invece Sweet Drink Caldana-Pizzeria Ricca Cassarello. Le due squadre vincitrici saranno promosse in serie B. I follonichesi del Pizzeria Ricca Cassarello sono l’unica squadra che fa saltare il fattore classifica, aggiudicandosi 4 a 3 in rimonta la sfida contro il Vallerotana di Posani: il tris del solito Ciacci non basta davanti alla serata di grazia di Benini. Lo Sweet Drink si affida invece alle triplette del capocannoniere Vichi e di Cungi per superare 7 a 3 le Agenzie per Viaggiare. Il Bar La Vecchia Pesa soffre, ma piega 7 a 6 i Good Vibes con Federico Birelli sempre grande protagonista, mentre la doppietta di capitan Balestracci spinge l’Fc Millenials al 4 a 2 su un indomito Approdo Fc.

COPPA GROSSETO

Due le partite disputate in settimana per la Coppa di Grosseto. L’Istia Campini fa la voce grossa nel torneo Pro, eliminando con il punteggio di 7 a 4 l’Fc Mambo: è sempre Edoardo Galloni a concretizzare il gioco con cinque gol d’autore, con la doppietta di Piola a completare l’opera. Tra iDilettanti, invece, torrenziale affermazione del Montalcino, che infligge un pesante 17 a 1 ai rimaneggiati Wild Boars. Pacenti infila gol a ripetizione, ma anche Tarducci, Paccagnini e Bianchini non scherzano.

FOLLONICA

Campionato

Si va verso il termine della stagione regolare a Follonica, dove il Cave di Campiglia, con il pareggio per 4 a 4 contro il Cave di Campiglia, blinda il primo posto a una giornata dal termine della regular season. Lg Tende Da Sole e Pepe Nero Pizzeria ottengono tre punti a tavolino, contro, rispettivamente, Chattanooga e Gallery Pub, mentre il Piccolo Caffè si riappropria del terzo posto in graduatoria con il 7 a 2 sul Pepe Nero Pizzeria grazie a una bella prova corale coronata dalla doppietta di capitan Canepuzzi. I biancorossi, però, perdono poi il recupero contro l’arrembante Bar Zio e Zia, che beneficia del ritorno in campo di bomber Felici: cinquina per lui e risultato finale 7 a 5 in favore dei biancoverdi.

Coppa

Cave di Campiglia-Pizzeria Ballerini si giocheranno la finaleProfessionistidella coppadi Follonica. Le due squadre sono uscite vincitrici da due semifinali equilibratissime, risolte sul filo del rasoio. I massetani si sono imposti 4 a 3 sul Galloway, affrontato due volte in settimana tra campionato e coppa, con Bongini e Salvadori abili a trovare i gol decisivi. La Pizzeria Ballerini ha avuto bisogno dei rigori per superare 12 a 10 l’Immobiliare Serena: 8 a 8 alla fine dei regolamentari, con Cozzolino a pareggiare i gol di Raspanti e Frosali, poi dal dischetto l’esperienza e la freddezza dei ragazzi di Nanni ha fatto la differenza. Nella Coppa Dilettanti, il Piccolo Caffè, vincendo a tavolino contro la Pizzeria Ricca Cassarello, raggiunge il Bar Zio e Zia nell’atto finale.

TORNEO PRIMAVERA GROSSETO

Si inizia già a respirare aria di tornei estivi per il calcio a 5, con l’ormai classico Torneo Primavera che fa da apripista alla ricca stagione estiva. Dieci le squadre ai nastri di partenza, divise in tre gironi. Nel girone A parte subito forte il Vets Futsal che infligge un pesante 10 a 3 al Barbagianni grazie alle triplette di Bacciu, Ciricillo e Fabbri, ma anche l’Endurance Team non è da meno, con il 7 a 4 su I Grifoni (Di Carmine 3): menzione particolare per Da Silva, l’ex Conviti e capitan Meattini. Nel gruppo B parte con il piede giusto l’avventura del Bar LA Vecchia Pesa, sorretta dalla coppia gol Sciarra-Birelli nel 10 a 5 su La Scafarda (Cinelli 3). Riposavano i Wild Boars. Nel girone C gol e spettacolo tra due big come Pasta Fresca Gori e Rollo Rollo: termina 10 a 8 in favore della squadra di Marco Gori, con Corina mattatore dell’incontro con sette reti. Bene Novello nel Rollo, con cinque gol al rientro. Riposava l’Istia Longobarda.