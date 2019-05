La proposta di Gambassi: «Uno sportello Europa per consulenze sui bandi»

ROCCASTRADA – La creazione di uno “Sportello Europa” presso il Comune è una delle idee del candidato sindaco della lista Cambiare in comune Mario Gambassi, che oggi ha incontrato la candidata al parlamento europeo di Fratelli d’Italia Roberta Angelilli, assieme a Simonetta Baccetti e Moreno Bellettini.

Lo sportello dovrebbe fornire i seguenti servizi: Info point per attività di informazione e consulenza tecnica sui principali bandi di finanziamento europei (con le informazioni essenziali su modalità di partecipazione, requisiti, beneficiari, stanziamento, modulistica e scadenze); redazione di una newsletter con aggiornamenti sulle opportunità finanziarie ma anche sulle possibilità di studio e di scambio giovanile; Organizzazione di corsi di informazione/formazione (seminari, workshop per imprenditori, professionisti, associazioni ed operatori locali per l’accesso ai fondi (anche di concerto con le Università, la Camera di Commercio e gli Ordini Professionali); Organizzazione di visite di studio presso le Istituzioni europee.

Il coordinatore provinciale di FdI Fabrizio Rossi, ha sottolineato ancora una volta «l’appoggio di Fratelli d’Italia alla lista civica “Cambiare in comune”». «Il nostro obiettivo – affermano dalla lista – è creare un canale diretto con l’Europa per l’accesso ai fondi strutturali ed europei».