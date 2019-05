Internet gratis per tutti, il Comune si aggiudica il bando: il wi-fi in arrivo nelle piazze e nelle strade

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia si è aggiudicata il bando europeo Wifi4Eu per poter mettere internet gratis sulle strade e spazi pubblici» ad annunciarlo il Comune in una nota.

«Elisa Tognietti – chiarisce la nota – consigliere comunale delegata dal sindaco Giancarlo Farnetani al progetto wi-fi libero nelle frazioni e nel capoluogo, spiega che il Comune costiero è fra i 17 enti in Toscana beneficiati e utilizzerà i 15mila euro previsti per creare gli hotspot necessari all’entrata in funzione delle reti internet in alcuni punti del territorio comunale. Soddisfatta Elisa Tognietti, che è determinata a voler ampliare la possibilità di poter mettere a disposizione questo tipo di nuova tecnologia sempre più richiesta dai cittadini e dai visitatori di Castiglione della Pescaia».

«Tognietti – aggiunge la nota – ricorda che oltre la Biblioteca comunale Italo Calvino in piazza Garibaldi e l’area del Comune, questo percorso innovativo amplia lo spazio di connessione libera e nei prossimi giorni saranno presi accordi con i fornitori del servizio per individuare le nuove zone sul territorio. Contento del traguardo raggiunto anche il sindaco, da sempre attento all’utilizzo e alla promozione dell’uso delle tecnologie, che ricorda la recente realizzazione di una App dove al suo interno prenderanno posto le informazioni principali da sapere su Castiglione della Pescaia».

«Al servizio offertto da Wifi4Eu – conclude la nota – si potrà accedere dopo essersi registrati tramite una semplice procedura che sarà spiegata passo passo sullo schermo del proprio dispositivo. Castiglione della Pescaia è uno delle 3.400 municipalità europee risultate vincitrici del bando su oltre 10mila comuni partecipanti».