Gavorrano, il centrocampista Grifoni confermato per altre due stagioni

BAGNO DI GAVORRANO – E’ una conferma la prima ossa di mercato del team minerario. “L’Us Gavorrano 1930 comunica – ha diramato la società del presidente Mansi – di aver rinnovato l’accordo con il calciatore Giulio Grifoni, classe 1993, centrocampista, per le prossime due stagioni sportive. Un grande in bocca al lupo a Giulio che si è legato alla nostra grande famiglia per continuare il sogno rossoblù”