Gavorrano baby in campo: ecco tutti gli impegni del weekend

GAVORRANO – Ultimi 180 minuti per le formazioni regionali dell’Us Gavorrano con un doppio confronto con il San Miniato. Gli Allievi di Walter Trentini sono di scena domenica mattina a Siena, mentre i Giovanissimi di Patrizio Marconi, sempre domenica alle 10,30 riceveranno il San Miniato sul campo del Nicoletti a Follonica. Turno casalingo anche per i Giovanissimi provinciali che ospitano sabato alle 16 il Braccagni al Baldaccheri di Follonica.

Gli atleti più piccoli del Gavorrano Real Follonica saranno invece impegnati in tornei sparsi in tutta la Toscana. Gli Esordienti B 2007 partecipano domenica al Torneo Academy Livorno. I Pulcini 2008 sono stati invitati sabato e domenica al torneo di San Frediano, mentre i Pulcini 2009 saranno sabato a San Gimignano. Domenica trasferta a Salivoli per i Primi calci 2010 del Gavorrano e a Vada per i Primi Calci 2010 del Real Follonica.

I Piccoli Amici 2012 del Gavorrano e del Real Follonica saranno i padroni di casa nella terza edizione del #ilcalcioèdichiloama, organizzato allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano.