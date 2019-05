Formazione: torna il corso per responsabile di piscine e impianti. Ecco come iscriversi

GROSSETO – Torna un corso molto richiesto per chi lavora in estate e nelle strutture turistiche, ma non solo. Partirà infatti il 4 giugno il corso per responsabile della piscina e addetto agli impianti tecnologici. Il corso, organizzato da Cescot, agenzia formativa di Confesercenti, consente di affrontare questo lavoro con la dovuta e necessaria preparazione.

Per chi volesse iscriversi o per chi volesse informazioni è possibile telefonare al numero 0564.438803 (o 0564.438809) o recarsi alla sede Confesercenti in via de Barberi a Grosseto.