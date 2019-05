Elena Ruggi lascia l’amministrazione comunale: il saluto dei colleghi

CAPALBIO – Entrata come vincitrice di concorso nell’amministrazione comunale di Capalbio il 18 giugno 2001 nel settore “gestione del personale”, oggi Elena Ruggi ha salutato i colleghi, collaboratori, segretari comunali ed i due sindaci Gastone Franci (all’epoca dell’assunzione) e Luigi Bellumori al momento della chiusura del rapporto con l’Ente.

Da lunedì 20 maggio Ruggi assumerà un nuovo incarico nel settore Affari generali in altro Ente situato a pochi minuti dalla sua abitazione. A seguito di un momento conviviale, il saluto visibilmente commosso a tutti. Dai Sindaci il ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni.