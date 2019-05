GROSSETO – A meno di dieci giorni dalle elezioni amministrative che in provincia di Grosseto vedono andare al voto 16 Comuni su 28, pubblichiamo i fac – simile delle schede che gli elettori maremmani troveranno ai seggi del loro Comune.

Ricordiamo che si vota nei Comuni di: Arcidosso, Capalbio, Castel del Piano, Castell’Azzara, Cinigiano, Civitella Paganico, Isola del Giglio, Follonica, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada, Santa Fiora, Scarlino, Seggiano, Sorano.

di 16 Galleria fotografica Fac - simile 2019









Ecco, Comune per Comune, tutte le liste e tutti i candidati che gli elettori maremmani troveranno nelle schede elettorali. in totale sono 51 liste e 47 candidati sindaco. Curioso e insolito il caso di Monterotondo Marittimo dove a correre alle elezioni ci sarà soltanto una lista, quella del sindaco uscente Giacomo Termine.

Follonica

• Andrea Benini (centrosinistra, sindaco uscente). Liste collegate:

Pd con Andrea Benini: Andrea Pecorini, Sara Buttitta, Gesuè Ariganello, Barbara Catalani, Giovanni Balloni, Erica Carnesecchi, Marco Buccianti, Donatella Dominici, Giorgio Di Luzio, Mirjam Giorgieri, Maurizio Martinozzi, Carla Piccirilli, Giacomo Manni, Francesca Stella, Marco Matteucci, Luigi Mosca (Leggi: #Amministrative2019, ecco i candidati del Pd: correranno per Benini sindaco. TUTTI I NOMI E LE FOTO fotogallery).

Follonica a sinistra con Andrea Benini: Enrico Calossi, Gianluca Quaglierini, Claudia Salaris, Sara Martellacci, Milena Fidanzi, Silvia Manganelli, Chiara Migliorini, Roberto Bertaccini, Francesco Ciompi; Nicola Bastianini, Luca Nesti, Gabri Bartoletti, Lodovico Sola, Luciano Nunzi, Paolo Meciani, Lucia Manetti (Leggi: #Amministrative2019 “A sinistra per Benini”, la lista si presenta: ecco tutti i candidatifotogallery).

Lista civica Andrea Benini Sindaco: Salvatore Acquilino, Giacomo Bandini, Chiara Bernardini, Daniele Braccini, Bianca Cerofolini, Ilaria Chiti, Francesca Fusco, Andrea Gozzi, Nadia Lecci, Cinzia Montemaggi, Emanuele Moretti, Monica Paggetti, Stefano Palmieri, Mara Pistolesi, Alessandro Ricciuti, Matteo Tagliabue (Leggi: #Amministrative2019, Benini lancia la sua lista e cita De Andrè. Ecco tutti i candidati fotogallery).

Lista civica +Follonica per l’Europa Federale (Radicali): Francesco Polemi, Chiara Ferrini, Nedo Bianchi, Katia Rotunno, Claudio Carboncini, Leonardo Cheli, Alda Baldanzi, Clelia Bertina, Alessandra Vagelli, Giuliano Campinoti, Massimo Emiliani.

• Massimo Di Giacinto (centrodestra). Liste collegate (Leggi: Tutto il centrodestra in campo per Di Giacinto: ecco tutti i candidati delle quattro liste):

Lista civica Massimo Di Giacinto Sindaco: Sonia Bastianini, Elia Biagioni, Anna Rita Borelli, Jacopo Borrani, Alessandro Buoni, Paola Bracalari, Cristina Di Benedetto, Enrico Donnini, Giovanna Fongaro, Marco Giannoni, Marco Larini, Charlie Lynn, Laris Manganelli, Nicola Russo, Rita Saccomanno, Claudio Staiger.

Lega: Roberto Azzi, Giuseppe Badalamenti, Matteo Bertolai, Letizia Biondi, Antonino Camarda, Leonilde Casalese, Federica Lorenzi, Daniela Nerelli, Fabio Pagliai, Ilaria Paladini, Stefano Pecchia, Daniele Pizzichi, Susanna Poli, Raffaele Stano, Luigi Strianese, Sonia Elizabeth Urbina Rojas.

Forza Italia: Sandro Marrini, Graziella Ariganello, Luca Boschi, Federico Buralli, Andrea Cellini, Perla Fabbri, Franco Filippini, Eugenio Franceschi, Alfredo Gorelli, Eleonora Goti, Alba Grassi, Giancarlo Lorenzi, Linda Martinelli, Lara Morelli, Tiziana Palma, Simona Spanu.

Fratelli d’Italia: Danilo Baietti, Maurizio Baldi, Luca Bottoni, Santa Caronia, Lorena Ceccarelli, Edoardo Esposito, Giulio detto Mario Laino, Alessandra Mastri Flamini, Giacomo Mugnaini, Agostino Ottaviani, Loredana Polizzi, Iacopo Ricceri, Piero Rosi, Rita Rosolacci, Stefano Tosi.

• Alessandro Berardi: CasaPound. Candidati al consiglio: Luca Pistolesi, Jessica Politi, Cristian Fontani, Elia Fiorenzani, Simone Bargiacchi, Francesco De Cicco, Giovanni Borriello, Claudia Mazzali, Diana Bertazzon, Sara Capodimonte, Francesca Moretti, Luca Tronconi, Anna Tiana, Nicola Turini (Leggi: Berardi si presenta: «CasaPound unica forza che può garantire svolta politica»fotogallery video).

• Francesco De Luca: In Movimento per Follonica (lista civica). Candidati al consiglio: Alberto Aloisi, Alessandra Aquino, Camillo Vellucci, Chiara Bianchi, Cinzia Geri, Cristina Berretti, Elena Zanaboni, Filippo Gasperini, Franco Polverini, Giancarlo Corinaldesi, Leopoldo Batalocco, Meristella Asile, Nicoletta Marcovaldi, Roberto Bianchi, Romina Babboni, Vanessa Dini (leggi: De Luca in campo con la civica: «Andremo al ballottaggio»).

• Pierluigi Versari: Follonica nel cuore (Lista civica). Candidati al consiglio: Patrizia Affinita, Valentina Battaglia, Vincenzo Cervero, Emanuele Cometa, Costanza Contano, Teresa Dell’Omo, Cinzia Duccini, Raffaele Iuliano, Ilaria Pinto, Pasquale Prisco, Giuseppe Reale, Maria Ricci, Riccardo Ringressi, Daniele Zobel (Leggi: Versari annuncia la sua candidatura: alle elezioni c’è anche Follonica nel cuore. Tutti i nomi).

• Dario Bibbiani: (PCI). Candidati al consiglio: Maurizio Lombardini, Sonia Longhi, Leonardo Franchini, Mauro Lorenzini, Marianna Pignatelli, Stefano Tonini, Gian Piero Moretti, Roberta Bozzi, Mario Ciacci, Elisa Bartucci, Daniele Gasperi, Gabriele Porri, Stefania Laurenti (Leggi: Lista presentata all’ultimo minuto: salgono a sei i candidati a Follonica)

Scarlino

• Emilio Bonifazi. Bonifazi Sindaco per Scarlino. (sostegno di Pd, Psi e Più Europa). Candidati al consiglio: Martina Giovannelli, Marco Carli, Giusi Rizzo, Marco Sinatti, Isolina Dal Masi, Mauro Biagioni, Fabio Della Spora, Sergio Gaggioli, Gianluca Mazzuoli detto “Il Senatore”, Silvano Campinotti, Guido Mario Destri, Claudio Bellucci (Leggi: Carta bianca per Emilio Bonifazi: «Mi metto al servizio di Scarlino»).

• Francesca Travison. Scarlino può (centrodestra). Candidati al consiglio: Salvatore Vultaggio, Michele Bianchi, Letizia Canepuzzi, Luciano Giulianelli, Michela Niccolai, Giacomo Papini, Claudio Pizzichi, Paolo Raspanti, Gianni Ramazzotti, Pier Paolo Todisco, Silvia Travison, Cesare Spinelli. (Leggi:“Scarlino può”: Travison presenta la sua squadra. Ecco tutti i nomi e tutte le fotofotogallery).

• Roberto Maestrini. PensiAmo Scarlino (civica). Candidati consiglieri: Giorgio Martellucci, Roberta Lecchini, Lucia Beccari, Giuseppina Agresti, Gianluca Bencivenni, Paolo Biagiotti, Lorenzo Breyer, Patrizio Caciagli, Alessandro Ceccarini, Alessio Egidi, Francesco Giovanetti, Valentina Ranieri (Leggi: PensiAmo Scarlino, Maestrini presenta i “suoi” candidati. TUTTI I NOMI E TUTTE LE FOTOfotogallery).

• Marcello Stella (sindaco uscente): Scarlino Insieme (sostegno da Sinistra Italiana). Candidati al cosniglio: Matteo Ulivelli, Kenia Pons, Emiliano Bertaccini, Moreno Radi, Franco Agresti, Sandro Grassi, Silvia Sammicheli, Daniela Antonini, Giancarla Demi, Sandro Pinzaferri, Sergio Tognarini, Fabio Bianchi (Leggi: Marcello Stella presenta “Scarlino insieme”: «Una lista aperta a tutti». Ecco i candidatifotogallery).

Montieri

• Nicola Verruzzi. Nicola Verruzzi Sindaco (centrosinistra Non fermiamo la corsa Nicola Verruzzi sindaco) Candidati consiglieri: Mariaelena Signorini, Paola Mercantelli, Lucia Minocci, Marianna Taccone, Andrea Montomoli, Alessandro Pierini, Massimo Martini, Mario Cancelli.

• Maurizio Russo. Vivi Montieri (civica Vivi Montieri) Candidati consiglieri: Simona Botarelli, Fabio Cristofori, Elena Fabbri, Stefano Fontani, Fabio Gamberucci, Alessandra Oreste, Stefano Pieralli, Massimo Tognoni, Enrico Salusti, Luciano Vanni

• Antonio Rondelli. Lista Cambiare per Crescere. Massimiliano Biondi, Bruno De Chiara, Paolo Donati, Lucia Lavinaro, Roberto Negrini, Catia Sili, Roberto Soresina

Monterotondo Marittimo

• Giacomo Termine. Siamo Monterotondo (centrosinistra). Candidati al consiglio: Monica Cavicchioli, Marco Cerboneschi, Roberto Creatini, Aibla Danushi, Giulia Fanetti,, Luisa Frati, Eugenio Giglioni, Emi Macrini, Giacomo Marchini, Mario Tanda (Leggi: Termine presenta la sua lista: «Persone giovani, capaci e motivate, tra conferme e novità»).

Massa Marittima

• Marcello Giuntini: Massa Avanti Insieme (centrosinistra, sindaco uscente. Sostegno Pd, Psi, Repubblicani). Candidati al consiglio: Lorenzo Balestri, Giuliana Fazzini, Sara Fiacchi, Barbara Fiorini, Mauro Franceschi, Maurizio Giovannetti, Alessandro Giuliani, Maria Angela Gucci detta Grazia, Irene Marconi, Massimo Salvadori, Roberto Stefanelli, Ivan Terrosi Leggi: Giuntini si presenta: «Abbiamo seminato molto, vogliamo raccogliere i frutti»).

• Fiorenzo Borelli: Massa Comune (civica con sostegno di centrodestra). Candidati al consiglio: Silvia Bartolozzi, Michela Boccardi, Daniele Brogi Loredana Bussola, Antonio Checcucci, Annachiara Luongo, Dario Martellucci, Marco Mazzinghi, Lucia Meucci, 5 Federico Montomoli Ginevra Orlandini, Vanda Peccianti. (Leggi: Borelli presenta la sua squadra: «Il nostro obiettivo è creare lavoro»).

• Luciano Fedeli: Uniti per il bene comune. (sostengo da Pci e Rifondazione Comunista). Candidati al consiglio: Lorenzo Pozzo, Stefania Tonini, Roberta Bozzi, Sonia Longhi, Valter Cioni, Daniele Gasperi, Alessandro Gasperi, Samantha Montomoli, Francesco Ladu, Alessio Buzzani, Riccardo Parenti, Tewelde Brhane Ghebremedhin (Leggi: #Amministrative2019 Fedeli è il candidato della lista “comunista”: «Ecco tutti i nomi dei giovani»).

Roccastrada

• Francesco Limatola: Francesco Limatola Sindaco (centrosinistra, sindaco uscente). Candidati al consiglio: Simone Banfi, Tania Bruchi, Giorgio Catoni, Tommaso Emiliani, Cristina Gamberi, Franco Iannuzzi, Leandro Stacchini, Elena Menghini, Antonio Mori, Stefania Pacciani, Emiliano Rabazzi, Barbara Rusci.

• Ulderico Brogi: Un futuro per tutti (civica con Lega). Candidati al consiglio: Paolo Pazzagli, Francesca Sabatini, Lorenzo Piras, Elena Martini, Andrea Ferrata, Franca Gramola, Roberto Campanelli, Valeria Solomon, Rossano Pippi, Monia Fazzari, Yoric Ricci, Sergio Landi (Leggi: #Amministrative2019 Brogi presenta la lista: ecco tutti i candidati di “Un futuro per tutti”).

• Mario Gambassi. Cambiare in Comune (civica con Forza Italia, Fratelli d’Italia. Sostegno da M5S). Candidati al consiglio: Simonetta Baccetti, Ottorino Bartaletti, Francesca Bartalucci, Moreno Bellettini, Luciano Bognomini, Carla Cangialosi, Maurizio Cianchi, Gabriele Farinelli, Laura Felli, Roberto Felli, Matteo Ferrari e Lorenzo Giovanni Tidu.

• Renzo Salvestroni.“Uniti per il bene comune”. Candidati al consiglio: Tamara Alvoni, Simone Ceccarini, Greta Bianchini, Samuele Boscagli, Andrea Bartalucci, Metello Tacconi, Giorgio Pimpinelli, Edi Mori, Piero Lanaro, Domenico Gamberi, Ivana Amarugi e Paola Baldelli (leggi:Anche a Roccastrada nasce la lista comunista “Uniti per il bene comune“. Ecco la squadra).

Civitella Paganico

• Alessandra Biondi (“Progetto Comune” civica, sindaco uscente). Candidati al consiglio: Enrica Bagnoli, Luciana Ciacci, Piero Cortecci, Piergianni Rivolta, Lorenzo Rossi, Luca Giannuzzi Savelli, Alberto Savoi, Marco Scussel, Elisa Sgai, Giorgio Sonzogni, Alberto Trapassi (Leggi: Alessandra Biondi presenta la lista: «Svincolati da qualsiasi logica di partito»).

• Alessandro Bragaglia (civica con sostengo di Lega e Fratelli d’Italia). Per Civitella Paganico. Candidato al consiglio: Gianni Baldi, Concetta Bongiorno, Anna Balasco, Claudio Catocci, Pietro Cappelli, Franco Rossi, Franca Viti, Marco Verdiani, Maximiliano Mascelloni (Leggi: #Amministrative2019 Civitella Paganico, un medico guida la coalizione di centrodestra: ecco chi è).

Arcidosso

• Jacopo Marini. Arcidosso comunità viva (centrosinistra, sindaco uscente). Candidati al consiglio: Daniele Bechini, Maurizio Bianchini detto Pantani, Cristina Bizzarri, Daniele Bonacchi, Jessica Ciacci, Sabrina Melani, Rachele Nanni, Cristina Pastorelli, Maurizio Ranucci, Manfredo Raviola, Roberto Rosi detto Coda, Filippo Tiberi (Leggi: Marini presenta la lista: «Ci unisce l’amore per Arcidosso». Il più giovane ha 19 anni)

• Guendalina Amati. Cambiare Adesso! (sostegno di Forza Italia e Fratelli d’Italia). Candidati al consiglio: Achille Bargagli, Alberto Contri, Gabriele Garosi, Monica Lanzini, Alessia Lorenzini, Alice Lorenzini, Antonio Perrone, Mario Marengo, Fabio Riello, Fulvio Rosi, Moira Tonani, Giovanbattista Paganucci (Leggi: Amati presenta la lista: con lei parlamentari di Forza Italia e Fratelli d’Italia).

• Corrado Lazzeroni. Insieme per Arcidosso (civica con sostegno esterno di Lega e Psi). Candidati al Consiglio: Marco Almici, Sara Corridori, Egle Donati, Silvia Ferrari, Elena Franceschelli, Alberto Lazzeretti, Mattia Mencarini, Carlo Morganti, Andrea pallari, Andrea Pomoni, Riccardo Raffi, Gastone Ugurgeri.

• Marcello Bianchini. Comune Unico Amiata (civica), Candidati al consiglio: Vito Battisti, Enzo Benedetti, Sabina Carlettini, Stefano Chiappini, Martina Chilleri, Alfredo Ercolani, Giacomo Franceschelli, Franco Guidarini, Sonia Masetti, Marco Raffi, Isetta Ragnini, Michela Sarti.

Castel del Piano

• Giovanna Longo. Per Giovanna Longo Sindaco (centrosinistra). Candidati al consiglio: Adriano Magnani, Alessandra Sorbelli, Claudio Romani, Cristina Spinetti, Fabiola Violini, Jessica Acciaroli, Marta Bonelli, Matteo Arrighi, Samuele Pii, Simone Sanità, Stanislao Pioli (Leggi: #Amministrative2019 Longo presenta la squadra: ecco tutti i candidati di “Tradizione e innovazione”).

• Michele Bartalini. Per un Comune di tutti (centrodestra). Candidati al consiglio: Luciano Giglioni, Renzo Nannetti, Luca Jacopo Salvadori, Paola Ricci, Sonia Giannelli, Maria Rosa De Masi, Paolo Magliacani, Carlo Pulcini, Giorgio Avola, Gabrilele Panfi (Leggi: #Amministrative2019 Bartalini: «I debiti del Comune scaricati sui cittadini, mutui da rinegoziare»).

Cinigiano

• Romina Sani. Oltre – Romina Sani Sindaco (civica, sindaco uscente). Candidati al consiglio: Marco Balocchi, Domenico, Citarella, Daniele Lampoglia, Riccardo Medaglini, Alessio Panfi, Matteo Pellegrini, Sebastiano Sani, Sara Serafini, Daniela Tassi, Marta Temperini.

• Serena Tucci. Noi per Cinigiano (civica, sostegno Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia). Candidati al consiglio: Alice Bianchini, Riccardo Bramerini, Gabriele Ferretti, Iacopo Franci, Sauro Massai, Daniele Puggioni, Lamberto Tognotti, Manuel Vescovi (Leggi: Pronta la lista di Serena Tucci: «Un gruppo giovane ed entusiasta». C’è anche il senatore Vescovi).

Castell’Azzara

• Massimo Guidotti Insieme per il bene comune. Candidati al consiglio: Serena Brogi, Elisa Dani, Claudia Lazzeri, Nadia Torchia, Cristiano Crociani, Edoardo Furzi, Stefano Rossi, Matteo Santori, Emiliano Sargentoni, Ronaldo Testi (leggi: Tra riconferme e novità, Massimo Guidotti presenta la squadra).

• Maurizio Coppi. L’Alternativa. Candidati al consiglio: Carlo Bencini, Laura Borzi, Gabriele Conti, Renzo Loredano Marsili, Michela Merli, Lorenzo Messana, Massimiliano Nannoni, Simonetta Rustici, Massimo Scevoli, Beatrice Tenci. (Leggi: A Castell’Azzara Coppi presenta la squadra: «”L’alternativa” progetto di cambiamento»).

Santa Fiora

• Federico Balocchi. Progetto Santa Fiora. (centrosinistra, sindaco uscente). Candidato al consiglio: Antonio Albertini, Francesco Biondi, Monica Fanciulli, Beatrice Forteschi, Emiliano Lazzeroni, Luciano Luciani, Luca Martellini, Andrea Olivi, Moreno Pomi, Azzurra Radicchi (leggi: #Amministrative2019 Pronta la lista di Balocchi: ecco tutti i nomi di Progetto Santa Fiora).

• Paolo Vichi. Un Comune per tutti (civica sostegno centrodestra). Candidati al consiglio: Diego Bui, Alessandra D’Amario, Davide D’Amario, Fabrizio Fantini, Angelo Gigi, Massimo Macarri, Alfredo Olivelli, Pietro Santi, Massimiliano Tracanna, Maria Chiara Vazzano.

Seggiano

• Gilberto Alviani. Candidati al consiglio: Francesca Alessi, Marzio Borri, Nello Braccianti, Antonia Lattanzio, Graziano Giallini, Luca Jacopo Salvadori, Alessio Santella, Alessandra Vichi, Walter Tamburelli.

• Mario Simi. (Seggiano per l’Amiata. civica centrodestra). Candidati al consiglio: Monica Bernardelli, Diego Ceccarini, Annarita Bargagli, Fabrizsio Lorenzoni, Carlo Caloggi, Luciano Scheggi, Renato Ronchini, Alessio Lorenzoni.

• Daniele Rossi (Uniti per Seggiano centrosinsitra) Candidati consiglio: Francesca Pieri, Leonardo Giraldi, Alessia Savelli , Giampiero Secco, Niccolò Morganti, Fiorenzo Caselli, Luciano Gigliotti, Simona Ulivieri, Emiliano Giustini, Franco Savelli

Capalbio

• Marco Donati. Vivere Capalbio Marco Donati sindaco (centrosinistra) Candidati al consiglio: Flavio Barile, Luigi Bellumori, Giuliano Capitani, Carla Donnini, Roberta Pelosi, Giulia Pipi, Federico Santi, Alessio Teodoli, Luigi Trabucco, Tiziana Zaganella, Mario Zicchieri, Alessandro Benini.

• Valerio Lanzillo. La nostra Capalbio (civica con sostegno centrodestra). Candidati al consiglio: Stefania Bernardini, Carlo Cianchetta, Mauro Fidanza, Andrea Franci, Giulia Gentili , Katia Murgia, Marco Paolini, Alberto Pasquarelli, Mauro Pellegrini, Francesca Romano, Ilaria Simonelli.

• Settimio Bianciardi. Adesso per Capalbio. Candidati al consiglio: Patrizia Puccini, Donatella Tocci, Stefania Rosca, Riccardo Sebastiani, Riccardo del Lesto detto Baba, Piergino Francavilla, Giuseppe Ranieri, Federico Bordo, Giovanni Piccinini, Andrea Severini, Angelo Mancini, Raffaele Fusini.

Sorano

• Otello Rappuoli (civica) Candidati al consiglio: Idalgo Biagetti, Federico Biondi, Sergio Carrucola, Mariapia Carrucoli, Giovanni Evangelista, Luciano Nencioni, Fabiola Mazzieri, Daniela Proietti, Moreno Stefani, Marianna Vittori, Roberto Santarelli, Veronica Frulloni.

• Pierandrea Vanni: Uniti per Sorano comune Candidati al consiglio: Lucilla Burchielli, Luigi Buzi, Roberto Carrucola, Simona Damiani, Pier Luigi Domenichini, Giorgio Giulietti, Michele Giustacori, Luciano Grillo, Tiziana Peruzzi, Alessandro Pizzetti, Andrea Taviani (Leggi: #Amministrative2019 Sorano, Vanni presenta la lista: ecco i candidati di Uniti per Sorano Comune).

• Lavinia Montanini (M5S) Candidati al consiglio: Emilio Baldoni, Cinzia Calderini, Patrizia Donatelli, Gian Luigi Fratini, Andrea Giustacori, Alessandro Marcucci, Mattia Papini, Annalisa Saletti, Vittorio Vais (Leggi: A Sorano corre anche il Movimento 5 Stelle: la candidata è Lavinia Montanini).

Isola del Giglio

• Sergio Ortelli (centrodestra, sindaco uscente) Lista Sindaco Ortelli. Canditati al consiglio: Antonio Belardo, Alessandro Brizzi , Matteo Coppa, Enrico Lubrani, Luca Mibelli, Elizabeth Nanni, Cosimo Riccardo Pini, Walter Rossi, Giovanni Rossi, Davide Stefanini (Leggi: Sergio Ortelli presenta la squadra: «Persone competenti che porteranno il Giglio nel futuro»).

• Guido Cossu. Progetto Giglio (centrosinistra). Candidati al consiglio: Paola Muti, Vincenza Rum, Sandro Brizzi, Milena Danei, Lorenzo Fanciulli, Mamiliano Schiaffino, Armando Schiaffino, Paola Peruzzi, Andrea Arienti e Biagina Magnani.

• Giacomo Landini. Lista civica “Landini sindaco”. Candidati al consiglio: Alessio Agnelli, Giacomo Biondi, Gianluca Brizi, Roberto Cavero, Silvana Di Salvo, Giovanni Fanciulli, Giuliano Mattera, Angelo Mecarozzi, Adelmo Rum e Francesco Stagno.