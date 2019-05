A scuola arriva la biblioteca: 350 libri nuovi e uno spazio dedicato ai più piccoli

Il Comune ha finanziato la ristrutturazione dell’aula che ospita la biblioteca, ha provveduto all’acquisto degli arredi e dei primi 350 volumi.

Nella scuola primaria di Santa Fiora, in via Marconi 4, è stata allestita la nuova biblioteca e una sala lettura adiacente all’aula Magna. L’intervento ha previsto l’acquisto di scaffali, tavoli e divanetti e di 350 nuovi libri che saranno a disposizione degli alunni. Per la prima volta anche la scuola dell’infanzia avrà uno spazio dedicato all’interno della biblioteca con i libri per i più piccoli.

La biblioteca è collegata al laboratorio Agorà, allestito con progetto sui fondi europei e con le attrazzature del centro scolastico digitale. Nello stesso edificio, quindi, gli studenti possono trovare strumenti tradizionali e innovativi, per coltivare al meglio la loro conoscenza”.