Stella punta sulla scuola: «Abbassare le tariffe di mensa e trasporti e sostegno allo sport»

SCARLINO – “Sostenere la formazione e l’istruzione è un dovere per ogni amministratore pubblico, attraverso interventi a supporto dei percorsi scolastici e delle attività extrascolastiche, in accordo con le istituzioni preposte. Come comune ci siamo impegnati in questa direzione, durante il mio mandato, e ancor più lo faremo se saremo eletti”.

Il sindaco uscente e candidato della lista Scarlino insieme, Marcello Stella, illustra i punti qualificanti del programma per il sostegno alla formazione dei bambini e dei ragazzi, ringraziando la dirigente dell’Istituto comprensivo, “con la quale in questi anni sono stati portati a termine progetti importanti, ultimo quello delle “piccole scuole”, che si è concretizzato nelle settimane scorse”.

“Tra i punti più importanti, il mantenimento del livello minimo dei costi per la mensa e per i trasporti, come avvenuto nei cinque anni precedenti – afferma Stella -. Proseguiranno le attività dei laboratori in orario extrascolastico, di volta in volta concordate con l’Istituto comprensivo, sulla base dei bisogni educativi. Per favorire il benessere dei ragazzi e delle loro famiglie, sarà confermato lo sportello di ascolto per la prevenzione dei fenomeni di bullismo, con la presenza periodica di uno psicologo a scuola, per fare informazione e per illustrare i rischi di atteggiamenti prevaricatori, intervenendo a segnalare eventuali episodi. Proseguiranno i laboratori per i ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), come la dislessia, con ore di lezione aggiuntive per favorire l’integrazione scolastica e la piena partecipazione alle attività curricolari”.

“Ci sarà l’impegno per la dotazione di materiale didattico innovativo, alle scuole. Viene confermato il progetto “Scarlinando”, un campo-scuola per attività educative e ricreative in periodo estivo. È un modo per aiutare le famiglie che lavorano, che potranno lasciare i figli in custodia a personale specializzato e formato per queste attività. Viene riconfermato anche il progetto “Allena-mente”, in collaborazione con le Associazioni sportive locali, per la promozione dello sport e per avvicinare i ragazzi alle diverse discipline. Infine il Comune è in graduatoria per il finanziamento della nuova palestra, per la quale in ogni caso, sono previsti anche percorsi alternativi”.