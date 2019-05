Malore al volante: una donna finisce in ospedale. Attenzione traffico rallentato

ORBETELLO- Malore per una donna, 44 anni, al volante della sua auto: è successo poco fa in via donatori del sangue, all’altezza dell’ingresso dei parchi, poco prima delle porte da cui si accede al centro storico del paese.

«La donna – racconta un testimone – si è accasciata al finestrino senza, fortunatamente, uscire di strada. Le prime cure sono state prestate da un’infermiera del pronto soccorso e da due volontari della Croce Rossa».

Sul posto poi è intervenuto il 118 che ha trasportato la donna in ospedale.

«Purtoppo -prosegue il testimone – il traffico è stato a lungo bloccato, in quanto l’automobile è rimasta ferma in mezzo alla strada ed è stata poi spostata da alcuni cittadini».

Al momento il traffico risulta ancora rallentato.