Lo stadio Nicoletti migliora dopo il completamento dei lavori

GAVORRANO – Us Gavorrano 1930 e Real Follonica, mentre la formazione di serie D e le giovanili stanno completando l’annata agonistica, lavorano già per la stagione 2019-2020.

E’ terminato l’intervento sul campo dello stadio Nicoletti di via Sanzio a Follonica. Con tale intervento si è provveduto alla semina definitiva di erba gramigna specifica per il gioco del calcio rendendo i tappeti erbosi “armati”. L’intervento ha inoltre curato la planarità del campo e raggiunto un livello ideale di sofficità per il traffico sportivo.

La società ha in programma nelle prossime settimane un intervento dello stesso tenore sul campo Baldaccheri di Follonica e sul campo Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano.

“Si ringrazia Nuova Solmine – si legge nella nota della società – per il contributo determinante, senza il quale niente di tutto ciò sarebbe stato possibile. Seguiranno presto aggiornamenti sulle novità dell’attività sportiva per la stagione 2019-2020″