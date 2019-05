Lagunari e Argentario avanti a suon di tris nel trofeo Città di Orbetello

ORBETELLO: A. Garofani, Dangelo (38′ st Cecconi), Mengoni, Sassu (28′ st Ciampana), Caia, Tonelli, Franceschini (40′ st Vichi), S. Rossi (35′ st Danna), Spaggiari (30′ st Porcari), Duranti (20′ st Covitto), Francavilla (12′ st Catani). A disposizione: Solesi, E. Garofani. All. Incordino.

ATLETICO GROSSETO: Gonnelli, Cupani (33′ st Vaselli), Ciaromonte, Solari, Detti (38′ Ghezzi), Cassani, Terribile (20′ st Iacobucci), Miranda, G. Rossi (38′ st Kindra), Guazzi (29′ st Seravalle), Leoni. All. Lenzi.

ARBITRO: Privitera.

RETI: 22′ Sassu, 41′ S. Rossi, 1′ st Francavilla.

NOTE: espulso Tonelli; ammoniti Dangelo, G. Rossi. Calci d’angolo 6-3. Recupero: 1′ + 0′.

ORBETELLO – L’Orbetello si sbarazza dell’Atletico Grosseto (3-0) agganciando l’Albinia in testa al girone B nel trofeo Città di Orbetello. Prima fase equilibrata con gioco principalmente a centrocampo. Al 12′ Gianmaria Rossi calcia centrale e l’attento Andrea garofani blocca. Al 16′ francavilla costringe il portiere ospite ad una parata difficile sull’angolo basso.

E’ di nuovo Francavilla al 22′ a impegnare Gonnelli, che devia in corner. Sugli sviluppi Sassu da fuori area fa centro, 1-0. Nel minuto di recupero arriva il penalty per l’Orbetello, trasforma Sebastiano Rossi, 2-0. La ripresa si apre con il terzo gol per i ragazzi di Incordino e porta la firma di Francavilla (1′). Tonelli reagisce ad un fallo a centrocampo e viene espulso. Pur in 10 l’Orbetello controlla la gara fino al triplice fischio.

Argentario – Manciano 3-0 (disputata il 15 maggio)

ARGENTARIO: Moriani, Figara (32′ st Terramoccia), Costanzo (19′ st S. Picchianti), Landini (1′ st Angeli), Capitani (13′ st Scotto), Cerulli, Bendo (1′ st Mazzieri), Lunghi, Giovani, Sabatini, M. Picchianti (34′ st Greco). All. Castriconi.

MANCIANO: Palazzini (41′ st Balocchi), Stauciuc (34′ st Cocolos), Galli (39′ st Manetti), Vasconi (24′ st Cirilli), Bartolini, Randello, Fulda (16′ st Mecheroni), Vestri, D’Angiolella, Vasile (41′ st Rovai), Valenti. A disposizione: Dragomirescu. All. Maggio.

ARBITRO: Edgard Powell.

RETI: 5′ st Giovani, 16′ st Mazzieri, 17′ st Angeli.

NOTE: ammoniti Figara, Galli, Vestri. Calci d’angolo 5-3. Recupero: 0′ + 3′.

ORBETELLO – Primo tempo dove le formazioni si affrontano senza timori reverenziali tenendo alto il ritmo e manovrando con buone geometrie. Molto attente e precise le rispettive difese. La prima conclusione arriva al 10′ ed è effettuata da Sabatini, mira alta. Il Manciano replica al 22′ con Valenti con Moriani che devia in corner. L’occasione migliore la costruisce il Manciano quando Fulda è raggiunto da un ottimo lancio ma, da ottima posizione, spara altissimo. La ripresa vede un Argentario arrembante andare in gol con il diagonale di Giovani (5′). I ragazzi di mister Maggio accusano lo svantaggio, l’Argentario staziona nella metà campo avversaria. Il raddoppio è di Mazzieri (16′) e la terza rete un minuto dopo con Angeli.

Girone A

Argentario – Braccagni 1-0

Argentario – Manciano 3-0

Classifica: Argentario 6, Braccagni 0, Manciano 0

Da giocare Manciano – Braccagni (lunedì 20 maggio)

Girone B

Albinia – Atletico Grosseto 3-1

Orbetello – Atletico Grosseto 3-0

Classifica: Orbetello 3, Albinia 3, Atletico Grosseto 0

Da giocare Orbetello – Albinia (venerdì 17 maggio)

Semifinali

Giovedì 23 maggio 1^ B – 2^ A

Venerdì 24 maggio 1^ A – 2^ B

Finale 1°- 2° posto

Venerdì 31 maggio