La tv maremmana sbarca a canale 5: Carlo Sestini protagonista a Ciao Darwin

Sarà una puntata scoppiettante quella che Ciao Darwin regalerà venerdì 17 maggio su Canale 5 grazie ai protagonisti del mondo del Web e soprattutto di quello della Tv, tra i quali anche il maremmano, Carlo Sestini.

Sestini è stato chiamato alla corte di Bonolis e Laurenti perché conduttore del famoso programma di Toscana Tv e Siena Tv “Dilettando”, che già ha fornito molti concorrenti e partecipanti ai programmi Mediaset. Insieme a Carlo anche Andy Bellotti, gli unici a rappresentare la Toscana nel gruppo del mondo della Tv che potrà contare nella presenza di personaggi di livello nazionale come la caposquadra Paola Perego, o Alessandro Cecchi Paone, Benedicta Boccoli, Antonio Zequila, della supermodella Fernanda Lessa, dell’ex gidieffina e conduttrice Margherita Zanatta.

Ma non saranno i soli, perché l’eterogeneo gruppo potrà contare su personaggi molto amati come Gabriele Sbattella, alias “Uomo gatto” e David Guarnieri, altrimenti noto come “Allegria”, ma anche come il campione di telequiz Ferdinando Sallustio. “Sono orgoglioso di rappresentare la mia regione – ha commentato Carlo Sestini – e non nascondo la soddisfazione di essere stato scelto tra i tanti volti che animano il mondo della televisione, anche di quella locale e regionale, capace di esprimere con risorse ridotte e mezzi ben lontani dai palcoscenici Rai o Mediaset, trasmissioni di alta qualità da far invidia alle emittenti più blasonate.”

Oltre a Sestini, sono stati chiamati, tra gli altri, Gionatan Valenti de La4, il cantante Gianni Drudi, la giornalista siciliana Giusy Randazzo e Cristian Alaimo, Antonio Amendola Mister Tv, l’attore Daniele Gaeta, la miss trans Alessia Bergamo, le presentatrici Sheila Capriolo e Claudia Rustichelli, i presentatori Mario Guida , Paulino Arcanjo e Wladimiro Tallini, Sebastiano Anello e David Guarnieri, il mago Salvatore di Camillo e Corneilia Paraipan, il duo di Cantando Ballando Sabrina Borghetti e Roberto Tagliani, la presentatrici Ida Piccolo ed Elia Tarantino, la show girl Carmen Labruna, lo show man Salvatore Grandelli, il televenditore Vincenzo Dalle Luche e il semiologio Pietro Bevilacqua e la “meteorina” Stefania Stef e la vincitrice dell’Isola di Adamo ed Eva, Floriana.