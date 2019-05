AMIATA – Un inverno lungo e particolarmente freddo non è una novità. È capitato anche altri anni, e in molti ricordano storiche nevicate, nel ’56, o più di recente quella del 1985, che in molti ricordano anche in Maremma, ma un inverno che a maggio, ancora non si arrende e continua ad imperversare con temperature tutt’altro che primaverili non è poi così così frequente.

Ieri, 15 maggio, sulla vetta del Monte Amiata è di nuovo venuta giù un po’ di neve, e la cima è di nuovo imbiancata. Sembra che l’inverno non si arrenda a sciogliersi nella primavera. Anche quando per qualche giorno sembra di stare meglio arriva sempre il colpo di coda che abbassa nuovamente le temperature. E la provincia di Grosseto si prepara all’ennesimo fine settimana di freddo (le foto e il video sono presi da Facebook).

