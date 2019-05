Il Comune accorpa le sezioni elettorali: ecco dove votare

SANTA FIORA – Il Comune di Santa Fiora ha provveduto ad accorpare le sezioni elettorali. A seguito dell’accorpamento, le sezioni sono passate da 5 a 4.

Ecco come cambiano:

gli elettori della ex sezione 2 diventano elettori della sezione 1 e continuano a votare alla scuola primaria di Santa Fiora, viale Marconi 2;

gli elettori della ex sezione 5 diventano elettori della sezione 2 e continueranno a votare a Selva, via provinciale Azzarese 25;

nessuna modifica per gli elettori delle sezione 1 che continuano a votare a Santa Fiora scuola primaria viale Marconi 2;

nessuna modifica per gli elettori della sezione 3 che continuano a votare a Bagnore, via Fratelli Cervi 19 a;

nessuna modifica per gli elettori della sezione 4 che continuano a votare a Bagnolo, via della Chiesa (Pratuccio).

Nel mese di dicembre il Comune di Santa Fiora ha inviato 600 lettere a tutti gli elettori di Selva e Santa Fiora (ex sezioni 5 e 2) interessati dalla modifica. Insieme alla lettera è stata inviata un’etichetta adesiva da apporre sulla tessera elettorale con il nuovo numero della sezione. Per chi non avesse ancora provveduto all’aggiornamento della tessera perché non ha ricevuto la lettera o l’ha persa, ricordiamo che lo potrà fare nei prossimi giorni rivolgendosi all’ufficio elettorale 0564 965305.

Per garantire a tutti il diritto al voto, anche chi andrà alle urne il 26 maggio con la tessera non aggiornata, sarà messo nelle condizioni di poter votare: verrà istruito su come fare dal presidente di seggio che inviterà l’elettore a recarsi all’ufficio elettorale del Comune. Ricordiamo che l’ufficio elettorale del Comune, il giorno del voto, garantirà un’apertura prolungata facendo gli stessi orari del seggio.